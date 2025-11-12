हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Exit Poll: नालंदा की जनता किसे बनाना चाहती है अपना नेता? सात में से 6 सीटों पर इस पार्टी का दबदबा

Bihar Exit Poll: नालंदा की जनता किसे बनाना चाहती है अपना नेता? सात में से 6 सीटों पर इस पार्टी का दबदबा

Nalanda Exit Poll 2025: एबीपी बिहार एग्जिट पोल 2025 के मुताबिक नालंदा की 7 में से 6 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है. नालंदा में नीतीश फैक्टर काम कर रहा, महागठबंधन सिर्फ 1 सीट पर टिक सकता है.

By : अमृतेश कुमार, नालंदा | Updated at : 12 Nov 2025 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

नालंदा जिले की सियासत इस बार एक बार फिर से नीतीश कुमार के गढ़ में एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है. एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के मुताबिक, जिले की 7 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन सिर्फ एक सीट पर पकड़ बनाए हुए है.

बिहार शरीफ में डॉ. सुनील कुमार की जीत तय मानी जा रही

बिहार शरीफ विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी उम्मीदवार डॉ. सुनील कुमार भारी बहुमत से जीतते नजर आ रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार राज कुमार मिश्रा ने बताया कि इस सीट पर एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ कोई खास टक्कर नहीं है. उन्होंने कहा कि डॉ. सुनील बिहार शरीफ के ही मूल निवासी हैं, जबकि महागठबंधन की उम्मीदवार जिले के बाहर की रहने वाली हैं. ऐसे में स्थानीय लोग अपने ही प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं.

पत्रकार राज कुमार मिश्रा का कहना है कि न्यूज कवरेज के दौरान कई ग्रामीणों ने भी यही कहा कि वे बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ऐसे उम्मीदवार दोबारा इलाके में नहीं दिखते. इसीलिए इस बार एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है.

मुस्लिम उम्मीदवार का दांव नहीं चला

पत्रकार मोहम्मद महमूद आलम ने बताया कि बिहार शरीफ विधानसभा में मुस्लिम आबादी काफी है, इसी को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था. लेकिन यह रणनीति सफल नहीं हो पाई.

आलम के मुताबिक, बीजेपी की यह सीट पहले से ही सीटिंग सीट है. महागठबंधन की उम्मीदवार ने चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर जुड़ाव नहीं बनाया. अगर वो पहले से प्रचार और मुलाकात करतीं, तो कुछ असर दिख सकता था, लेकिन अब हालात एनडीए के पक्ष में हैं.

नालंदा जिले के वरिष्ठ पत्रकार ऋषिकेश कुमार का कहना है कि इस बार जिले की 7 में से 6 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी. उनके मुताबिक बिहार शरीफ में एनडीए उम्मीदवार डॉ. सुनील कुमार की जीत तय है.

वहीं इस्लामपुर में जेडीयू के रोहेल रंजन को जनता का साथ मिल रहा है. उनके पिता स्वर्गीय राजीव रंजन जेडीयू के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिससे सहानुभूति और पारिवारिक छवि दोनों का फायदा मिलेगा.

नालंदा में जेडीयू और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है. कांग्रेस उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार “छोटे मुखिया” लगातार श्रवण कुमार के खिलाफ मैदान में उतरते रहे हैं. इस बार भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन जीत श्रवण कुमार की ही मानी जा रही है, हालांकि वोट का अंतर कम रहेगा.

हरनौत सीट हमेशा से नीतीश कुमार का गढ़ रही है. यहां से जेडीयू उम्मीदवार हरि नारायण सिंह की जीत लगभग पक्की है. महागठबंधन ने भले स्थानीय उम्मीदवार उतारा हो, लेकिन वो जनता के बीच सक्रिय नहीं रहे हैं. जातीय समीकरण और नीतीश की छवि यहां एनडीए को फायदा दे रही है.

नालंदा में काम करता दिख रहा नीतीश फैक्टर

नालंदा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां एक बार फिर एनडीए की लहर दिख रही है. चाहे बिहार शरीफ हो, हरनौत या इस्लामपुर हर जगह जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवार स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं.

ग्रामीण इलाकों में लोगों का कहना है कि भले सरकार में नाराजगी हो, लेकिन नीतीश का इलाका छोड़ने का मन नहीं करता. यही कारण है कि एनडीए इस बार भी यहां बढ़त बनाए हुए है.

कुल मिलाकर नालंदा में एनडीए की मजबूत स्थिति एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल के अनुसार ये नतीजे आ सकते हैं.

कुल सीटें: 7
एनडीए: 6
महागठबंधन: 1

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 08:34 AM (IST)
Tags :
Bihar Exit Poll ABP Exit Poll Bihar Exit Poll Result Bihar Exit Poll Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dharmendra News Live: अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, पिता को एंबुलेंस से लेकर घर पहुंचे बॉबी देओल
Dharmendra News: अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, पिता को एंबुलेंस से लेकर घर पहुंचे बॉबी देओल
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
बॉलीवुड
गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में पहला सैंपल अमोनियम नाइट्रेट था | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर मॉड्यूल बना 'आतंक' का नया टूल | Bomb Blast
10/11...बारूदी अटैक की इनसाइड स्टोरी
Delhi Red Fort Blast: घटनास्थल से FSL ​की टीम को मिले जिंदा कारतूस- सूत्र | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बॉलीवुड
Dharmendra News Live: अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, पिता को एंबुलेंस से लेकर घर पहुंचे बॉबी देओल
Dharmendra News: अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, पिता को एंबुलेंस से लेकर घर पहुंचे बॉबी देओल
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
हरियाणा
Haryana: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा, ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
हरियाणा: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक, हैकर्स ने लिखा- ‘इस्लामिक जिहाद करने वालों...'
बॉलीवुड
गोविंदा हॉस्पिटल में एडमिट, अचानक बेहोश होकर गिरे, डॉक्टरों की निगरानी में हैं एक्टर
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
क्रिकेट
ODI Record: वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
ODI में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, भारत के दो दिग्गज लिस्ट में शामिल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?
क्या होता है फिदायीन हमला! कैसे दिया जाता है इसे अंजाम?
ट्रेंडिंग
कॉलेज में बैकलेस पहन लड़की ने लगाए जोरदार ठुमके! हुस्न और अदाओं ने लूट ली महफिल- वीडियो वायरल
कॉलेज में बैकलेस पहन लड़की ने लगाए जोरदार ठुमके! हुस्न और अदाओं ने लूट ली महफिल- वीडियो वायरल
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget