(Source: ECI | ABP NEWS)
Nalanda Election Result: नालंदा जिले में NDA का क्लीन स्वीप, 6 पर JDU... एक सीट पर BJP ने मारी बाजी
Nalanda Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने नालंदा जिले की सभी सात सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया है. यहां जेडीयू ने 6 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी को एक सीट मिली. जानिए नतीजे.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं और नालंदा जिले की सातों विधानसभा सीटों पर एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप किया है. बीजेपी ने भी जिले की एक विधानसभा सीट पर कब्जा किया है, जो कि गठबंधन के लिए बड़ी सफलता है. इस बार के नतीजों में JDU ने अपनी पकड़ और मजबूत की है, वहीं विपक्षी दल दूर-दूर तक मुकाबला नहीं कर पाए. जानिए नालंदा जिले का हाल.
नालंदा में JDU का दबदबा
नालंदा जिले में JDU की लहर साफ दिखाई दी, जहां पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की. नालंदा के साथ ही बिहारशरीफ सीट पर BJP ने जीत हासिल की है.
अस्थावां: जेडीयू के जितेंद्र कुमार जीते. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रवि रंजन कुमार (RJD) को 40,708 वोटों के भारी अंतर से हराया.
बिहारशरीफ: बीजेपी के डॉ. सुनील कुमार ने कांग्रेस के ओमैर खान को 33,925 वोटों से हराया.
राजगीर (SC): जेडीयू के कौशल किशोर ने सीपीआई (एम) के विश्वनाथ चौधरी को रिकॉर्ड 55,428 वोटों के सबसे बड़े अंतर से हराया.
इस्लामपुर: जेडीयू के रूहैल रंजन ने RJD के राकेश कुमार रौशन को 28,397 वोटों से हराया.
हिल्सा: जीते - कृष्णा मुरारी शरण (JDU) ने RJD के अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को 15,353 वोटों से हराया.
नालंदा: जीते - श्रवण कुमार (JDU) ने कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार को 32,398 वोटों से हराया.
हरनौत: जीते - हरि नारायण सिंह (JDU) ने कांग्रेस के अरुण कुमार को 48,335 वोटों के बड़े अंतर से हराया.
विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम एक नज़र में
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता
|पार्टी
|उपविजेता
|पार्टी
|जीत का अंतर
|अस्थावां
|जितेंद्र कुमार
|JD(U)
|अनिल कुमार
|RJD
|11,600
|बिहारशरीफ
|डॉ. सुनील कुमार
|BJP
|सुनील कुमार (पिता)
|RJD
|15,102
|राजगीर (SC)
|कौशल किशोर
|JD(U)
|रवि ज्योति कुमार
|INC
|16,048
|इस्लामपुर
|राकेश कुमार रौशन
|RJD
|चंद्र सेन प्रसाद
|JD(U)
|3,698
|हिल्सा
|कृष्णमुरारी शरण
|JD(U)
|अत्री मुनि
|RJD
|12
|नालंदा
|श्रवण कुमार
|JD(U)
|कौशलेंद्र कुमार
|JTVP
|16,077
|हरनौत
|हरि नारायण सिंह
|JD(U)
|ममता देवी
|LJP
|27,241
2025 के चुनाव में JDU ने इस्लामपुर सीट RJD से छीन ली और हिल्सा जैसी सीट पर अपनी जीत के अंतर को केवल 12 वोटों से बढ़ाकर 15 हजार से अधिक कर दिया, जो नालंदा जिले में पार्टी की मजबूत वापसी का संकेत है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL