हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNalanda Election Result: नालंदा जिले में NDA का क्लीन स्वीप, 6 पर JDU... एक सीट पर BJP ने मारी बाजी

Nalanda Election Result: नालंदा जिले में NDA का क्लीन स्वीप, 6 पर JDU... एक सीट पर BJP ने मारी बाजी

Nalanda Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने नालंदा जिले की सभी सात सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया है. यहां जेडीयू ने 6 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी को एक सीट मिली. जानिए नतीजे.

By : अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं और नालंदा जिले की सातों विधानसभा सीटों पर एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप किया है. बीजेपी ने भी जिले की एक विधानसभा सीट पर कब्जा किया है, जो कि गठबंधन के लिए बड़ी सफलता है. इस बार के नतीजों में JDU ने अपनी पकड़ और मजबूत की है, वहीं विपक्षी दल दूर-दूर तक मुकाबला नहीं कर पाए. जानिए नालंदा जिले का हाल.

नालंदा में JDU का दबदबा

नालंदा जिले में JDU की लहर साफ दिखाई दी, जहां पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की. नालंदा के साथ ही बिहारशरीफ सीट पर BJP ने जीत हासिल की है.

अस्थावां: जेडीयू के जितेंद्र कुमार जीते. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रवि रंजन कुमार (RJD) को 40,708 वोटों के भारी अंतर से हराया.

बिहारशरीफ: बीजेपी के डॉ. सुनील कुमार ने कांग्रेस के ओमैर खान को 33,925 वोटों से हराया.

राजगीर (SC):  जेडीयू के कौशल किशोर ने सीपीआई (एम) के विश्वनाथ चौधरी को रिकॉर्ड 55,428 वोटों के सबसे बड़े अंतर से हराया.

इस्लामपुर: जेडीयू के रूहैल रंजन ने RJD के राकेश कुमार रौशन को 28,397 वोटों से हराया.

हिल्सा: जीते - कृष्णा मुरारी शरण (JDU) ने RJD के अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को 15,353 वोटों से हराया.

नालंदा: जीते - श्रवण कुमार (JDU) ने कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार को 32,398 वोटों से हराया.

हरनौत: जीते - हरि नारायण सिंह (JDU) ने कांग्रेस के अरुण कुमार को 48,335 वोटों के बड़े अंतर से हराया.

विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम एक नज़र में

विधानसभा क्षेत्र विजेता पार्टी उपविजेता पार्टी जीत का अंतर
अस्थावां जितेंद्र कुमार JD(U) अनिल कुमार RJD 11,600
बिहारशरीफ डॉ. सुनील कुमार BJP सुनील कुमार (पिता) RJD 15,102
राजगीर (SC) कौशल किशोर JD(U) रवि ज्योति कुमार INC 16,048
इस्लामपुर राकेश कुमार रौशन RJD चंद्र सेन प्रसाद JD(U) 3,698
हिल्सा कृष्णमुरारी शरण JD(U) अत्री मुनि RJD 12
नालंदा श्रवण कुमार JD(U) कौशलेंद्र कुमार JTVP 16,077
हरनौत हरि नारायण सिंह JD(U) ममता देवी LJP 27,241

2025 के चुनाव में JDU ने इस्लामपुर सीट RJD से छीन ली और हिल्सा जैसी सीट पर अपनी जीत के अंतर को केवल 12 वोटों से बढ़ाकर 15 हजार से अधिक कर दिया, जो नालंदा जिले में पार्टी की मजबूत वापसी का संकेत है.

Published at : 14 Nov 2025 06:10 PM (IST)
Tags :
Nalanda Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Bihar Districts Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
इंडिया
Bihar Election Result 2025: 'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget