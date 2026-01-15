Bihar News (Supaul): बिहार के सुपौल जिले में 16 साल की एक लड़की की रहस्यमय मौत के मामले में पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी हुई है. लड़की का शव मंगलवार शाम को उसके कमरे में मिला था. लड़की के परिवार वालों ने शुरू में पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत (यूडी) का मामला दर्ज कराया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम जांच में पता चला कि उसकी छाती में एक गोली फंसी हुई थी.

सुपौल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शरत आरएस ने कहा कि परिवार वालों ने यूडी का केस दर्ज कराया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. उन्होंने आगे कहा, "हम मामले की जांच हर संभव नजरिए से कर रहे हैं."

भिमनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम की घटना

सुपौल जिला हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. ठाकुर प्रसाद ने कहा, "गोली लगने से ही मौत हुई है और हमने उनके सीने से गोली निकाल ली है." डॉ. ठाकुर प्रसाद ने कहा कि पुलिस इस घटना की जांच करेगी. यह घटना भिमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिमनगर पंचायत में मंगलवार शाम को हुई. परिवार वाले बच्ची को बीरपुर के उपमंडल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक कक्षा 11 की स्टूडेंट थी और घटना के समय कथित तौर पर वह टीवी देख रही थी.

पोस्टमार्टम के दौरान शव से गोली बरामद

लड़की के चाचा ने भिमनगर थाने में यूडी केस दर्ज कराया और मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया. हालांकि, डॉक्टरों ने कथित तौर पर पुलिस को मौत की परिस्थितियों को संदिग्ध बताया. इसके बाद अधिकारी मौके पर लड़की के घर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भेज दिया, जिसके दौरान गोली बरामद हुई.

पुलिस ने कहा, "पोस्टमार्टम के बाद मामला सामने आया," और आगे कहा कि लड़की के पिता एक बड़े ठेकेदार हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत है, इसलिए कोई भी उनके खिलाफ आगे नहीं आया है.