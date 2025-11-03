बिहार के बेगूसराय में तालाब में उतर कर बीते रविवार (02 नवंबर, 2025) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मछली मारी. उनके साथ वीआईपी के मुकेश सहनी भी थे. अब एनडीए के नेता राहुल गांधी के मछली मारने पर कटाक्ष कर रहे हैं जिसको लेकर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भड़क गए हैं. सोमवार (03 नवंबर, 2025) को उन्होंने एनडीए नेताओं को खूब सुनाया.

विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एनडीए के नेताओं द्वारा राहुल गांधी के मछली मारने पर कटाक्ष किए जाने को लेकर कहा कि राहुल गांधी मछुआरा समाज की समस्या देखने गए, उनके दर्द को समझने गए. निषाद समाज को उन्होंने सम्मान देने का काम किया जिस पर निषादों को गर्व है. ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग कुछ कह रहे हैं, तो यह निषादों का अपमान है.

आज निषाद समाज गर्व कर रहा: सहनी

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी निषादों का संघर्ष देखने गए. अगर कोई निषादों का संघर्ष समझना चाहता है, मछली कैसे मारी जाती है, यह देखने गए थे. आज निषाद समाज गर्व कर रहा है कि इतने बड़े नेता उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं. वे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं.

वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए नहीं चाहता कि मल्लाह का बेटा आगे बढ़े. उनके पेट में दर्द होता है कि मल्लाह का बेटा कैसे उप मुख्यमंत्री बनेगा? उन्होंने कहा कि उनके पेट में दर्द होने दीजिए. उन लोगों ने हम लोगों को हजारों साल गुलाम बनाकर रखा था, यह उनकी सोच है. इस जंजीर को तोड़कर हम लोग सिर उठाकर जीना चाहते हैं और इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं.

