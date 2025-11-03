Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कितने पढ़े-लिखे हैं इसको लेकर हमेशा टिप्पणी होती रहती है. कई बार जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए हैं. इस बीच एबीपी न्यूज़ ने तेजस्वी यादव के शिक्षक शरद मिश्रा से बातचीत की है जिन्होंने तेजस्वी यादव को दिल्ली आरके पुरम में मैथ्स पढ़ाया था.

शरद मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद हैं. उनके पास डिग्री भले ना हो लेकिन उनकी समझ बहुत है. वो रोजगार देंगे. उन्होंने दसवीं तक पढ़ाई की है. दसवीं में वह मैथ्स में रह गए थे. निजी जीवन में भी वह गुना गणित नहीं कर पाते हैं. वह दिल से काम करते हैं. तेजस्वी यादव को मैथ्स पसंद नहीं था.

'तेजस्वी यादव चाहते तो झूठ बोलते'

तेजस्वी यादव के शिक्षक ने कहा, "जब कोई तेजस्वी की शिक्षा को लेकर के सवाल खड़े करता है तो मुझे दुख होता है. सच बोलने वाले के सामने क्या-क्या आता है? तेजस्वी यादव चाहते तो झूठ बोलते, चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते. तेजस्वी ने सच्चाई का रास्ता चुना."

(तेजस्वी यादव के साथ उनके शिक्षक शरद मिश्रा)



'राजनीति के लिए व्यावहारिक शिक्षा का ज्ञान चाहिए'

शरद मिश्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, "उनके (तेजस्वी) अंदर परिपक्वता है और वह बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे. शिक्षा को लेकर क्यों उनका टारगेट किया जा रहा है? उनके कामों को देखिए… उन्होंने कितना बेहतर काम किया है, राजनीति के लिए व्यावहारिक शिक्षा का ज्ञान चाहिए और उसमें वह परिपक्व के हैं."

शरद मिश्र ने कहा कि शिक्षित होने के लिए क्या डिग्री की जरूरत है? प्राचीन काल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है. कबीर ने कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी?

शरद ने कहा कि तेजस्वी का आईपीएल में सिलेक्शन हो गया था, उनको टूर्नामेंट में कई जगह जाना था 2006-2007 में टाइम ना मिलने के कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी. वह कई बार कह चुके हैं कि उनको क्रिकेटर बनना था.

