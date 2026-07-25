बिहार: पति के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं थे पैसे, 3 दिन तक शव के पास बैठी रही पत्नी

बिहार के खगड़िया जिले से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. यह प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता पर भी गहरे सवाल खड़े करती है. गंगौर थाना क्षेत्र के वार्ड-5 निवासी मनु साह की बीमारी से मौत हो गई. लेकिन मौत के बाद भी परिवार की बेबसी खत्म नहीं हुई. आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे.

मनु साह की पत्नी लगातार तीन दिनों तक अपने पति के शव के पास बैठी रही. कभी भगवान को कोसती कभी अपनी किस्मत को तो कभी समाज से मदद की उम्मीद करती रही. लेकिन न समाज का कोई आदमी साथ आया न सामाजिक कार्यकर्ता न कोई जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासनिक मदद पहुंची. शव घर में ही पड़ा रहा और पत्नी बेबसी की प्रतिमूर्ति बन गई.

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मजदूरी करके परिवार पालता था मृतक

मनु साह दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया. इलाज में जो थोड़ी-बहुत जमा-पूंजी थी. वह भी खत्म हो गई. आखिरकार बीमारी ने उनकी जान ले ली. लेकिन मौत के बाद भी परिवार की परीक्षा खत्म नहीं हुई. अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक राशि तक जुटाना संभव नहीं था. यह स्थिति बताती है कि गरीबी केवल खाली जेब का नाम नहीं, बल्कि इंसान की गरिमा और सम्मान तक छीन लेती है.

प्रशासन पर खड़े हुए सवाल

सबसे बड़ा सवाल यह है. कि जब परिवार अंतिम संस्कार जैसी मूलभूत व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा था.तो समय रहते उसे सहायता क्यों नहीं मिल सकी? क्या संबंधित तंत्र तक यह जानकारी नहीं पहुंची, या पहुंचने के बावजूद मदद में देरी हुई? यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावशीलता और जनसेवा की वास्तविक स्थिति पर गंभीर चर्चा की मांग करती है.

समाज की संवेदनहीनता

तीन दिनों तक शव घर में पड़ा रहा. लेकिन समाज ने भी कोई मदद नहीं की. पड़ोसियों ने देर से जानकारी दी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी देर से कदम उठाया. यह स्थिति बताती है कि समाज में संवेदनशीलता किस हद तक खत्म हो चुकी है.जब किसी परिवार को अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के लिए भी समाज के सहयोग का इंतजार करना पड़े, तो यह पूरे तंत्र और समाज के लिए आत्ममंथन का विषय है.

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी

इस घटना में सबसे शर्मनाक पहलू यह रहा कि कोई जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा. न विधायक, न सांसद और न ही कोई स्थानीय नेता पहुंचा. सवाल यह उठता है कि जनता के वोट से चुने गए प्रतिनिधि आखिर किस काम के हैं. जब एक गरीब परिवार अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहा था, तब उनकी चुप्पी इंसानियत पर सबसे बड़ा धब्बा है.

अंतिम विदाई में निकले पत्नी के आंसू

आखिरकार जब सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगर परिषद ने चंदा जुटाकर मदद की, तब अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो सकी. बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पत्नी ने नम आंखों से अपने पति को मुखाग्नि दी. यह दृश्य न केवल दर्दनाक था, बल्कि उस व्यवस्था की पोल खोल रहा था. जहां गरीब को अंतिम विदाई के लिए भी दूसरों की दया का इंतजार करना पड़ता है.

गरीबी सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं यह कई बार इंसान की बेबसी और सम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है. जिस समाज में अंतिम विदाई के लिए भी मदद का इंतजार करना पड़े, वहां संवेदनशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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