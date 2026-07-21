BJP के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी बरसी, 'खान सर कोई मतलब का आदमी नहीं'

मशहूर कोचिंग शिक्षक खान सर (Khan Sir) ने एक पॉडकास्ट में दिए विवादित बयान के बाद और ज्यादा सुर्खियों में हैं. इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो मुझे फैसल खान कहते हैं वह हमको अपना जीजा मानते हैं. उनके इस विवादित बयान से राजनीति भी गर्म हो चुकी है. बीते सोमवार को बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने खान सर पर कार्रवाई करने की मांग की थी तो आज (मंगलवार) चिराग पासवान (Chirag Paswan) की पार्टी से भी रिएक्शन आया है.

'किसी के बारे में अपशब्द बोल देना गलत'

लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजू तिवारी ने कहा कि खान सर कोई व्यक्ति है? कोई मतलब का आदमी है क्या? सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बटोरकर वह छात्र-छात्राओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. किसी के बारे में अपशब्द बोल देना बिल्कुल गलत है. खान सर पर कार्रवाई के लिए हम सरकार से बात करेंगे.

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कांग्रेस ने भी बयान को ठहराया गलत

खान सर के बयान पर कांग्रेस के विधायक भी उन्हें गलत ठहराया है. कांग्रेस के चनपटिया से विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि खान सर एक शिक्षक हैं और शिक्षक का मुस्लिम नाम हो, हिंदू नाम हो, क्रिश्चियन नाम हो, यह मैटर नहीं करता है. उन्होंने ज्ञान देने से पहले यह नहीं देखा था कि वह मुस्लिम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं. कांग्रेस विधायक ने शिक्षक को मर्यादा में रहने की सलाह दी. यह भी कहा कि समय आने पर खान सर को भी गलती का एहसास होगा.

'हम इस पर ज्यादा नहीं कह सकते'

दूसरी ओर आरजेडी विधायक अजय कुमार दांगी इस मामले पर बचते नजर आए. उन्होंने कहा कि कौन जीजा है और कौन क्या है, किसके ऊपर उन्होंने कहा है, यह उनका निजी जीवन है. वह एक अच्छे टीचर हैं. गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा नहीं कह सकते हैं.

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