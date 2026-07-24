बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए SOP जारी, 5 साल की बाध्यता खत्म, पढ़ें काम की खबर

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Teacher Transfer Policy: बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए SOP जारी, 5 साल की बाध्यता खत्म

Bihar Teacher Transfer Policy: बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए SOP जारी, 5 साल की बाध्यता खत्म

Bihar Teacher Transfer Policy 2026: ​स्थानांतरण की यह पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन मोड में 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) विभागीय पोर्टल के जरिए पूरी की जाएगी. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : कुमुद रंजन राव, बांका |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 09:37 PM (IST)
Preferred Sources

​बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के हित में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने 'शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026' को लागू करने के लिए एसओपी (गाइडलाइन) जारी कर दी है. इस नए आदेश के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन की पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और शिक्षक-हितैषी बनाया गया है. शिक्षा विभाग की ओर से 21 जुलाई को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है जो अब सामने आया है.

सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पहली बार आवेदन करने हेतु 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि वाली कड़ी शर्त को पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे कम सेवा अवधि वाले शिक्षक भी अब मनपसंद स्कूल के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही पिछले 2 वर्षों के भीतर स्थानांतरित हुए शिक्षक भी इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र माने जाएंगे.

30 विद्यालयों को चुनने का मिलेगा मौका

​स्थानांतरण की यह पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन मोड में 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) विभागीय पोर्टल के जरिए पूरी की जाएगी. शिक्षकों को अपनी सुविधा अनुसार रिक्त पदों की सूची देखकर अधिकतम 30 विद्यालयों की पसंद (वरीयता क्रम) चुनने का मौका मिलेगा. वहीं जो शिक्षक अपने जिला या प्रमंडल से बाहर ट्रांसफर चाहते हैं, वे पोर्टल पर 5-5 जिलों या प्रमंडलों का विकल्प चुन सकेंगे. विभाग द्वारा सबसे पहले अधिशेष (Surplus) शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा, जिसके बाद पारस्परिक (Mutual) और अंत में सामान्य स्थानांतरण की कार्रवाई संपन्न की जाएगी.

यह भी पढ़ें- एनकाउंटर केस: भरत तिवारी के परिवार से मिले CM सम्राट चौधरी, लिया गया ये बड़ा एक्शन

इच्छा के बिना जबरन स्थानांतरण नहीं

इस प्रक्रिया में वरिष्ठ, महिला और दिव्यांग शिक्षकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है. जिन शिक्षकों की उम्र 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें उनकी इच्छा के बिना जबरन स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. समान अंक मिलने की स्थिति में महिला शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड और पुरुष शिक्षकों को उनके गृह जिला के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी. 

इसके अलावा गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों को सक्षम मेडिकल बोर्ड के प्रमाण-पत्र पर नियमानुसार प्राथमिकता मिलेगी. पूरी सेवा अवधि की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है, जबकि परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक फिलहाल आवेदन नहीं कर सकेंगे. शिक्षा विभाग के इस सराहनीय कदम से राज्य भर के शिक्षकों में भारी उत्साह और खुशी का माहौल है.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के देर रात वाले वीडियो पर अब आया JDU का रिएक्शन, 'पेपर लीक होना…'

Published at : 24 Jul 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
Bihar Education Department BIHAR NEWS Bihar Teacher Transfer Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Teacher Transfer Policy: बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए SOP जारी, 5 साल की बाध्यता खत्म
बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए SOP जारी, 5 साल की बाध्यता खत्म, पढ़ें काम की खबर
बिहार
Bihar NEET Protest Live: बिहार बंद से पहले पटना में पुलिस का बड़ा एक्शन, विधायक संदीप सौरभ सहित 5 लोग गिरफ्तार
बिहार बंद से पहले पटना में पुलिस का बड़ा एक्शन, विधायक संदीप सौरभ सहित 5 लोग गिरफ्तार
बिहार
एनकाउंटर केस: भरत तिवारी के परिवार से मिले CM सम्राट चौधरी, लिया गया ये बड़ा एक्शन
एनकाउंटर केस: भरत तिवारी के परिवार से मिले CM सम्राट चौधरी, लिया गया ये बड़ा एक्शन
बिहार
जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही CJP, तेज प्रताप यादव बोले- 'मेरा मानना है कि…'
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही CJP, तेज प्रताप यादव बोले- 'मेरा मानना है कि…'
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘इंस्टाग्राम पर रहें एक्टिव, रील्स बनाकर करें पोस्ट और...’, कैबिनेट बैठक में PM मोदी की मंत्रियों को सलाह
‘इंस्टाग्राम पर रहें एक्टिव, रील्स बनाकर करें पोस्ट और...’, कैबिनेट बैठक में PM मोदी की मंत्रियों को सलाह
महाराष्ट्र
CJP की मांग पर रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा भी दे देते हैं तो...'
CJP की मांग पर रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा भी दे देते हैं तो...'
इंडिया
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक पर साल 2024 में केन्द्र सरकार लाई थी कानून, फिर 2026 के नए लॉ में क्या होगा बदलाव?
नीट पेपर लीक पर साल 2024 में केन्द्र सरकार लाई थी कानून, फिर 2026 के नए लॉ में क्या होगा बदलाव?
टेलीविजन
प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक्टर्स को मिल रहे हैं पैसे? एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के खुलासे से मचा हड़कंप
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', आकांक्षा पुरी का चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
कब तक टीम इंडिया के कोच रहेंगे गौतम गंभीर? BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतने महीने बाकी
कब तक टीम इंडिया के कोच रहेंगे गौतम गंभीर? BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतने महीने बाकी
इंडिया
Explained: AAP, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और! CJP के राजनीति में आने से किसे सबसे ज्यादा खतरा?
AAP, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और! CJP के राजनीति में आने से किसे ज्यादा खतरा?
इंडिया
पुलिस की बस, अंदर प्रदर्शनकारी और सामने फौलादी हौसलों के साथ खड़ी लड़की…, कौन है चर्चा में आयी ये ग्रे हुडी गर्ल
पुलिस की बस, अंदर प्रदर्शनकारी और सामने फौलादी हौसलों के साथ खड़ी लड़की…, कौन है ये ग्रे हुडी गर्ल
इंडिया
छात्रों के समर्थन में उत्तराखंड के कॉन्स्टेबल ने छोड़ी नौकरी! पुलिस अधिकारियों का दावा-उनपर रिश्वत लेने का आरोप
छात्रों के समर्थन में उत्तराखंड के कॉन्स्टेबल ने छोड़ी नौकरी! पुलिस अधिकारियों का दावा-उनपर रिश्वत लेने का आरोप
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget