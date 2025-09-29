कैमूर में लापता महिला का शव उसी के घर से मिला, हत्या कर बोरे में रखी गई थी बॉडी

कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के NH19 स्थित बरेज गांव के समीप दो दिन पूर्व शनिवार को लापता महिला का शव उसके ही घर की छत से मिला. शव एक कमरे में प्लास्टिक के बोरे से बरामद हुआ, जो हत्या कर छुपाया गया था. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

घर की सफाई करने के दौरान आई दुर्गंध

दरअसल सोमवार की सुबह घर की सफाई करने के दौरान दुर्गंध आई. इसके बाद परिजनों ने इधर उधर देखा तो छत पर बोरे में शव ठूंस कर रखा गया था और वहां ब्लड गिरा हुआ था, जिसके बाद घटना की सूचना परिजनों ने मोहनिया पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को छत से उतार कर कब्जे में लिया.

मृतका की पहचान कैमूर जिले के कुदरा थाना अंतर्गत जरुहा निवासी प्रजापति मिश्रा की 30 वर्षीय पत्नी चांदनी देवी के रूप में हुई है, जो बरेज गांव के समीप अपना घर बनाकर रहते थे. मृतका के पति प्रजापति मिश्रा ने कहा कि "जब हम थाने में आवेदन देने गए तो पुलिस ने कहा तुम्हारी पत्नी बदचलन थी भाग गई है. फिर हमने कई जगहों पर इधर उधर तलाश किया फिर थक हार के छोड़ा दिया."

क्या है मृतका के पति का पुलिस पर आरोप?

मृतका के पति का आरोप है कि सही से जांच नहीं की गई. उसने बताया कि आवेदन में जांच के लिए मोबाइल नंबर भी दिया गया था. वहीं इस मामले में मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार ने कहा कि घर में ही हत्या कर शव को बोरै में छिपाया गया था. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, एफएसएल की टीम भी आ रही है. हर बिंदु पर जांच की जा रही है.

