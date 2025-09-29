बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरी तरह से कमर कस रही है. बीजेपी ने मेनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद अब प्रदेश चुनाव समिति भी स्थापित कर दी है. इस समिति में कुल 15 नेताओं को जगह दी गई है जबकि पदेन सदस्य के रूप में एक, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 3 लोगों को शामिल किया गया है.

इस प्रकार कुल 19 नेताओं की टीम तय की गई है, जो प्रदेश चुनाव समिति के रूप में विधानसभा चुनावों के लिए काम करेगी. प्रदेश चुनाव समिति में डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, नन्दकिशोर यादव, नित्यानन्द राय, मंगल पाण्डेय, डॉ संजय जायसवाल, भीखूभाई दलसानिया, रविशंकर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, जनक चमार, प्रेम रंजन पटेल का नाम शामिल है.

ये नेता विशेष तौर पर आमंत्रित

वहीं, पदेन सदस्य के तहत धर्मशिला गुप्ता को जगह मिली है. साथ ही, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश और नागेन्द्र जी का नाम शमिल हैं.

बीजेपी की 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति

इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार की तैयारियों के लिए बीजेपी ने एक 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति भी बनाई है. इस समिति में केंद्रीय और राज्य स्तरीय मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और संगठन के सीनियर नेता भी शामिल हैं. इस समिति का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल करेंगे. बीजेपी ने बताया है कि समिति का गठन करते समय सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया है.

इस समिति का मुख्य कर्तव्य प्रचार अभियान की रणनीति बनाना और उसे बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से लागू कराना है. साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से आने वाले बड़े नेताओं के बिहार दौरे और प्रचार का समन्वय भी यही समिति करेगी. पार्टी ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव में उसका मुख्य फोकस विकास और सुशासन रहेगा और लक्ष्य एनडीए के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है.