पीएम मोदी के 'कट्टा' वाले बयान पर, आरजेडी सांसद मीसा भारती ने पलटवार किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के भी प्रधानमंत्री हैं. उनके मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है. उन्हें बिहार में फैक्ट्री लगाने, पलायन रोकने को लेकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो भोजपुरी गाना सुन रहे हैं. साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि समस्तीपुर के पास, वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिलीं. आरओ को सस्पेंड किया गया है. तो कहीं न कहीं ये दाल पूरी की पूरी काली है. मीसा भारती ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए.

आरजेडी नेता मीसा भारती ने आगे कहा, ''प्रधानमंत्री बेरोजगारों के बारे में एक शब्द तो बोलते. लेकिन वो तो गाना सुन रहे हैं. वो भी भोजपुरी गाना आजकल सुन रहे हैं. गाने तो बहुत तरह के आते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों. ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा बिहार है. कैसे बिहार तरक्की करे, आगे बढ़े, बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, कैसे महिलाओं को महंगाई से निजात मिले, ये मुद्दा है और इसे सिर्फ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता जनता के बीच लेकर जाने का काम कर रहे हैं.''

सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं- मीसा भारती

उन्होंने आगे कहा, "आखिरी फेज के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज समापन हो जाएगा. सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. वहीं विपक्ष बिहार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है. महागठबंधन को जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है. युवा तेजस्वी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि वह पहले की तरह अपने वादे पूरे करेंगे. चाहे वो मां-बहन मान योजना हो, चाहे जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, वहां नौकरी देने की बात हो, पलायन रोकने के लिए ब्लू प्रिंट भी तैयार है कि कैसे बिहार में हमलोग फैक्ट्री लगाएंगे.''

कहीं न कहीं ये दाल पूरी की पूरी काली- मीसा भारती

स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने के कथित वायरल वीडियो पर, राजद नेता मीसा भारती ने कहा, "सिर्फ़ नालंदा में ही नहीं, मैंने दानापुर में भी इसके बारे में सुना है. बहुत जगह इसके बारे में मैंने सुना है तो आखिर इसका कारण क्या है. समस्तीपुर के पास, वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिलीं. आरओ को सस्पेंड किया गया है. तो कहीं न कहीं ये दाल पूरी की पूरी काली है. इसका मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में काम कर रहा है."

'उम्मीद है तेजस्वी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे'

तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर मीसा भारती ने कहा, ''तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, वो अपने जीवन में तरक्की करे, खुशहाल रहें, बहन यही कामना करती है. मुझे तेजस्वी से उम्मीद है कि वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और मौका मिलने पर आज बिहार की जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करेंगे." बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम फेज का मतदान 11 नवंबर को है. वहीं, 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.