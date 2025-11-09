हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावDistrictशेड्यूलउम्मीदवारआगामी चुनावचुनाव परिणाम 2020
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा

'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा

Bihar Election 2025: बिहार में सुपौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है. साथ ही कांग्रेस और राजद पर बड़ा हमला बोला है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Nov 2025 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए 11 नवंबर 2025 को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर पार्टी के पक्ष में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (9 नवंबर 2025) को बिहार के सुपौल में चुनावी सभा को संबोधित किया.

बिहार के सुपौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है. योगी आदित्यनाथ ने कहा, "भारी भीड़ को देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो सिर्फ छातापुर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार स्थापित होगी."

बिहार भारत की स्वर्णिम युग लाने वाली धरा- सीएम योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास हो, बिहार भारत का स्वर्ण युग लाने वाली धरा है. 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बिहार में हुआ था. देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इसी पावन धारा (बिहार) में जन्म लिए थे. और मैथिली, भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा इसी बिहार में जन्मी हैं"

'कांग्रेस-राजद ने बिहार को बनाया था जंगलराज'

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि, "जिस बिहार ने आर्यभट्ट जैसा खगोल शास्त्रीय दिया हो, जिस भारत के स्वर्ण युग लाने वाले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी दी हो वह बिहार किन्हीं कारणों से बीमारू हो गया था. कौन वे कारक थे कि लोग बिहार को जंगलराज के रूप में जानने लगे थे. इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी है."

'अराजकता ने नौजवानों के आगे खड़ा किया पहचान का संकट'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय देकर दुनिया ज्ञानवान बनाया होगा. उस बिहार में इन दोनों (कांग्रेस- राजद) के शासनकाल में बिहार साक्षरता में सबसे नीचे पायदान में चला गया. जंगलराज था, परिवारवादी विभाज्यता ने बिहार में जाति-जाति को आपस में लड़ाकर अराजकता, गुंडागर्दी का जो तांडव किया, उसने बिहार के नौजवानों के आगे पहचान का संकट खड़ा कर दिया.

'CM की शपथ लेने की बात छोड़ जेल जाने की तैयारी करें', तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे अश्विनी चौबे

Published at : 09 Nov 2025 03:37 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Yogi Adityanath Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
Advertisement

वीडियोज

हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी S4 | अभिनय कौशल | चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ
घुसपैठ से लेकर Seemanchal में मुसलमानों को गाली तक Imran Pratapgarhi ने जमकर साधा निशाना
'Samrat Choudhary और Vijay Kumar Sinha चुनाव हार रहे', Pappu Yadav का नतीजों से पहले सनसनीखेज दावा
Seemanchal में बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग कराने की तैयारी, वोटिंग से पहले Giriraj Singh का खुलासा
खतरनाक वायु प्रदूषण से रेड जोन में पहुंची राजधानी, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 पार । Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
यूटिलिटी
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
ऑटो
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: इन EV मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन?
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: इन EV मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget