'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए 11 नवंबर 2025 को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर पार्टी के पक्ष में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार (9 नवंबर 2025) को बिहार के सुपौल में चुनावी सभा को संबोधित किया.

बिहार के सुपौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है. योगी आदित्यनाथ ने कहा, "भारी भीड़ को देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो सिर्फ छातापुर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार स्थापित होगी."

बिहार भारत की स्वर्णिम युग लाने वाली धरा- सीएम योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास हो, बिहार भारत का स्वर्ण युग लाने वाली धरा है. 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बिहार में हुआ था. देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इसी पावन धारा (बिहार) में जन्म लिए थे. और मैथिली, भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा इसी बिहार में जन्मी हैं"

'कांग्रेस-राजद ने बिहार को बनाया था जंगलराज'

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि, "जिस बिहार ने आर्यभट्ट जैसा खगोल शास्त्रीय दिया हो, जिस भारत के स्वर्ण युग लाने वाले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी दी हो वह बिहार किन्हीं कारणों से बीमारू हो गया था. कौन वे कारक थे कि लोग बिहार को जंगलराज के रूप में जानने लगे थे. इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी है."

'अराजकता ने नौजवानों के आगे खड़ा किया पहचान का संकट'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय देकर दुनिया ज्ञानवान बनाया होगा. उस बिहार में इन दोनों (कांग्रेस- राजद) के शासनकाल में बिहार साक्षरता में सबसे नीचे पायदान में चला गया. जंगलराज था, परिवारवादी विभाज्यता ने बिहार में जाति-जाति को आपस में लड़ाकर अराजकता, गुंडागर्दी का जो तांडव किया, उसने बिहार के नौजवानों के आगे पहचान का संकट खड़ा कर दिया.

