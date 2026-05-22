मलमास मेला: पटना से राजगीर जाने वालों के लिए खुशखबरी, चलेंगी लग्जरी एसी गाड़ियां

मलमास मेले में शामिल होने पटना से राजगीर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए इस बार यात्रा काफी आसान और आरामदायक होने वाली है. इसके लिए बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (बीएसटीडीसी) पटना से राजगीर के विभिन्न आकर्षणों जैसे गर्म कुंड, विश्व शांति स्तूप, ग्लास ब्रिज के भ्रमण के लिए लग्जरी एसी वाहनों का संचालन कर रहा है. ये गाड़ियां सरकारी दरों पर उपलब्ध हैं, जिससे परिवार और दोस्तों के ग्रुप आसानी से बुकिंग कर आरामदायक सफर का लुत्फ उठा सकेंगे.

बीएसटीडीसी ने पर्यटकों की आवश्यकता और बजट को ध्यान में रखते हुए कई गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं, जिनमें छोटी कार से लेकर बड़ी लग्जरी बस तक का विकल्प मौजूद है. ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, बोलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा क्रिस्टा, ट्रैवलर, विंगर और लग्जरी कैरावन बस शामिल हैं.

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यह होगी किराये की दरें

• इंडिगो, ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर जैसी छोटी एसी कारें: 14 रुपये प्रति किलोमीटर

• सूमो, बोलेरो, स्कॉर्पियो, सफारी स्टॉर्म: 17 रुपये प्रति किलोमीटर

• इनोवा क्रिस्टा: 18 रुपये प्रति किलोमीटर

• कैरावन कार: 35 रुपये प्रति किलोमीटर

• लग्जरी कैरावन बस: 75 रुपये प्रति किलोमीटर

बीएसटीडीसी की कैरावन बस और कैरावन कार खास आकर्षण है. कैरावन बस में होटल जैसी सुविधाएं जैसे हाईटेक किचन, लेटेस्ट बाथरूम, चार स्लीपर बेड, रिक्लाइनर सीट, सोफा, टीवी, फ्रिज और माइक्रोवेव उपलब्ध हैं. इस बस में एकबार में करीब 10 लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं. इस सुविधा से यात्रियों को अलग से होटल बुक करने की जरूरत नहीं होगी. इसी तरह छोटे ग्रुप (7 लोगों) के लिए कैरावन कार उपलब्ध है, जिसमें टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, सोफा, बाथरूम जैसी सुविधाएं दी गई हैं. यह बड़ी बस से सस्ती है लेकिन लग्जरी अनुभव में लगभग बराबर है.



बुकिंग या अधिक जानकारी के लिए बीएसटीडीसी के ट्रांसपोर्ट मैनेजर से संपर्क (8544418209) कर सकते है. ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा निगम के अधिकारिक वेबसाइट www.bstdc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है. यह सुविधा केवल मलमास मेले तक सीमित नहीं है. पर्यटक राजगीर, नालंदा के अलावा बिहार के अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए भी इन वाहनों का उपयोग कर सकते हैं.

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