जीतन राम मांझी पर कार्यक्रम के दौरान फेंका गया पत्थर, बाल-बाल बचे, हिरासत में 2 युवक

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) पर बिहार के गयाजी में शुक्रवार (22 मई, 2026) की शाम एक कार्यक्रम के दौरान पत्थर चला दिया गया. पत्थरबाजी की इस घटना में वे बाल-बाल बच गए. इस हमले को लेकर दो युवकों को हिरासत में लिया गया है.

बताया जाता है कि यह पूरी घटना जिले के खिजरसराय प्रखंड के सीसवर स्थित संत थॉमस इंग्लिश स्कूल की है. इस स्कूल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसी में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे थे. खबर लिखे जाने तक पुलिस या जीतन राम मांझी की ओर से बयान नहीं आया था.

…और तभी फेंका पत्थर

जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन की ओर से पहले केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया. इसके बाद जीतन राम मांझी जैसे ही लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचे तभी कार्यक्रम स्थल के बाहर से किसी ने पत्थर फेंक दिया. पत्थर जीतन राम मांझी के पीछे खड़े अंगरक्षक को जा लगा. कार्यक्रम में तैनात खिजरसराय थाने की पुलिस ने तुरंत बाहर खड़े दो युवकों को हिरासत में ले लिया. दोनों से पूछताछ की जा रही है.

कुछ दिनों पहले ही हुआ था समधन पर हमला

जीतन राम मांझी पर हुए इस हमले से पहले उनकी समधन और विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर हमला हो चुका है. बता दें कि 17 मई को बाराचट्टी से विधायक ज्योति मांझी एक कार्यक्रम में जा रही थीं इसी दौरान उनके काफिले पर मोहनपुर प्रखंड में हमला हो गया था. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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जानकारी हो कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सोशल मीडिया पर धमकी भी मिली थी. एक युवक ने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि अभी समधन पर हमला हुआ है न आगे उन पर भी हो सकता है. हालांकि इस धमकी के बाद आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. इसकी जानकारी आज (शुक्रवार) ही पुलिस की ओर से दी गई थी.

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