बिहार में बड़ा हादसा: औरंगाबाद में नाव पलटी, एक की मौत, 5 लापता, CM नीतीश ने जताया दुख

बिहार के औरंगाबाद में शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को एक बड़ा हादसा हो गया. सोन नदी में नाव पलटने से एक युवती की मौत हो गई. पांच लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है. घटना नबीनगर प्रखंड के बड़ेम ओपी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बालू घाट की है.

सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, एसपी अंबरीष राहुल, एसडीएम सदर संतन सिंह, एसडीपीओ सदर-1 संजय कुमार पांडेय सहित अन्य स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक युवती के शव को बरामद किया जा सका. उसकी पहचान बड़ेम निवासी शमीम अंसारी की 21 वर्षीय पुत्री तमन्ना परवीन के रूप में की गई है.

डीएम ने की पांच लोगों के लापता होने की पुष्टि

औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने पांच लोगों के लापता होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि नाव पलटने से डूबे दस लोगों को बचा लिया गया है. लापता लोगों की खोजबीन जारी है. जिलाधिकारी ने कहा कि गांव के लोग नदी पार खेती करने जाते हैं और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए.

डीएम ने कहा कि मृतक के परिजनों को आपदा राहत के तहत मुआवजा राशि आज ही प्रदान कर दी जाएगी. लापता लोगों की पहचान बड़ेम गांव की सोनी कुमारी (21 साल), रंजीता देवी (30 साल), मंजू कुमारी (18 साल), काजल कुमारी (18 साल) और सविता देवी (30 साल) के रूप में की गई है.

उधर घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है. जारी बयान में कहा गया, "नीतीश कुमार औरंगाबाद जिले के बड़ेम घाट पर सोन नदी में हुए नाव हादसे से मर्माहत हैं. नाव हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखद है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है."

