आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?

देश में आरक्षण को लेकर चल रही बहस पर बिहार में दरभंगा की अलीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की विधायक मैथिली ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि हम सभी युवाओं को एक साथ खड़े होना चाहिए और देश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में योगदान देना चाहिए.

अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर मैथिली ठाकुर ने खुद का वीडियो अपलोड करते हुए अपनी राय रखी. मैथिली ठाकुर ने कहा, "बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं आरक्षण पर खुल कर बोलूं.आज हर घर में आरक्षण को लेकर बहुत साड़ी चर्चाएं हो रहीं हैं, और मैं बहुत क्लियर और सिंपल सोचती हूं.हम सभी भारत के युवा, भारत के यूथ, भारत के जेन-जी एक साथ खड़े हैं और मुझे नहीं लगता कि हम सभी युवा किसी भी तरीके से ऐसा चाहेंगे कि हमारे सरनेम को लेकर हमारे साथ अलग व्यवहार किया जाए."

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एक दूसरे के साथ खड़े हों की जरूरत

मैथिली ठाकुर ने आगे कहा कि हम नहीं चाहते कि आने वाले सौ साल बाद फिर से एक डिस्क्रिमिनेशन की कहानी सुनाई जाए. इसलिए नियम और कानून ऐसे हों जिस पर सभी भारत के युवाओं क भरोसा हो सके. आज की डेट में हमारे पास हर सवाल का परफेक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन अभी जरूरत है भारत के जेन-जी को कि वो एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे को सुनें, एक दूसरे को समझें और एक ऐसा नए भारत की कल्पना करें जिसमें हर एक व्यक्ति को किसी भी कास्ट, सरनेम या किसी भी आइडेंटिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेट न किया जाए.

विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करें

बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अब विकास की ओर आगे बढ़ने का सुझाव देते हुए कहा, "यदि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करना चाहते हैं तो हम सभी जेन-जी को एक साथ आगे बढ़ना होगा. किसी के भी साथ भेदभाव न होने पाए, किसी भी वर्ग को पिछड़ा महसूस न हो पाए. हम सभी आगे की ओर एक साथ बढ़ें, एक साथ हम सभी का उठान हो, इसको सुनिश्चित करना होगा."

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