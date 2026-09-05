बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, लोगों को बांटे 500-500 रुपये

बिहार में बाढ़ का कहर जारी है. इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पटना के एलसीटी घाट और दीघा घाट के आसपास बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां सुनीं और आर्थिक मदद के तौर पर 500-500 रुपये दिए.

पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से सीधे बातचीत की. इस दौरान बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित उनके आसपास जुटे. उन्होंने लोगों से उनकी जरूरतों और मुश्किलों के बारे में जानकारी ली और तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई.

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हजारों लोगों को 500-500 रुपये की मदद

बताया जा रहा है कि सांसद ने प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में 500-500 रुपये दिए. बाढ़ के बीच अचानक मिली इस मदद से कई परिवारों को राहत मिली. पप्पू यादव पहले भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद को लेकर सक्रिय रहे हैं.

पहले भी मदद को लेकर चर्चा में रहे

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद किए जाने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. वैशाली और हाजीपुर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के दौरान उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप भी लगे थे. फिलहाल उन्होंने पटना के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर सहायता की है.

नेपाल त्रासदी के पीड़ित बच्चों की भी मदद

पप्पू यादव हाल ही में नेपाल में आई बाढ़ की त्रासदी को लेकर भी चर्चा में रहे. उन्होंने बाढ़ में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने और उनके लिए आर्थिक सहायता भेजने की घोषणा की थी. पटना में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर मदद करने की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं.

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