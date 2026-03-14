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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'संसद में कर रहे थे पिकनिक, सत्ता के बिना बिगड़ गया मानसिक संतुलन', BJP का राहुल गांधी पर हमला

'संसद में कर रहे थे पिकनिक, सत्ता के बिना बिगड़ गया मानसिक संतुलन', BJP का राहुल गांधी पर हमला

LPG Protest: बीजेपी ने राहुल गांधी पर संसद में एलपीजी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान चाय-बिस्किट खाने पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रवक्ता ने इसे संसद के नियमों का उल्लंघन और लोकतंत्र का अपमान बताया.

By : परमानंद सिंह | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 14 Mar 2026 05:02 PM (IST)
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देश भर में रसोई गैस (LPG) के मुद्दे पर संसद भवन के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन के दौरान चाय-बिस्किट खाने की राहुल गांधी की वायरल तस्वीरों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा हमला बोला है.

पटना स्थित बिहार बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने इसे संसद के नियमों का खुला उल्लंघन बताते हुए कहा कि सत्ता से दूर रहने के कारण राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है.

'सदन के मकर द्वार पर प्रदर्शन नहीं, पिकनिक मना रहे थे राहुल'

बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने राहुल गांधी के इस कदम को बाबा साहब आंबेडकर और लोकतंत्र का अपमान बताया. 12 मार्च को बताया 'काला दिन': उन्होंने 12 मार्च 2026 को लोकतंत्र के लिए एक 'काला दिन' करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन में विरोध के नाम पर मकर द्वार पर बैठकर पिकनिक मना रहे थे और चाय पी रहे थे.

रूल 384 का उल्लंघन: उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष की स्पष्ट मनाही के बावजूद किया गया यह कृत्य संसद के 'रूल 384' का सीधा और खुला उल्लंघन है.

'क्या खुद को कानून से ऊपर मानते हैं राहुल गांधी?'

गुरु प्रकाश ने कांग्रेस और राहुल गांधी की मानसिकता पर कड़े सवाल खड़े किए: उन्होंने पूछा कि कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं, तो क्या राहुल गांधी खुद को देश के कानून और संविधान से ऊपर समझते हैं?

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब कोई फैसला कांग्रेस के पक्ष में नहीं आता, तो उनके लिए न्यायालय और चुनाव आयोग दोषी हो जाते हैं, और अब वे सीधे लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे हैं.

उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा, "दरअसल, लंबे समय तक सत्ता से दूर रहने के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. देश को ऐसे लोगों से सावधान रहने की सख्त जरूरत है."

एलपीजी संकट पर सरकार का बचाव और उज्ज्वला योजना का जिक्र

एलपीजी किल्लत के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने सरकार का पुरजोर बचाव किया. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश की माताएं-बहनें धुएं वाले चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की 'उज्ज्वला योजना' ने हर घर को गैस से जोड़ा है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद में संबंधित मंत्री और अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि देश में गैस और तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और मौजूदा स्थिति कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है.

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Published at : 14 Mar 2026 05:02 PM (IST)
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BIhar Politics RAHUL GANDHI BIHAR NEWS
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