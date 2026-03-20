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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की विधायक विभा देवी के बेटे अखिलेश की मौत! पेड़ से टकराई थार और हो गया दर्दनाक हादसा!

बिहार की विधायक विभा देवी के बेटे अखिलेश की मौत! पेड़ से टकराई थार और हो गया दर्दनाक हादसा!

Vibha Devi Son Death: नवादा में विधायक विभा देवी के पुत्र अखिलेश कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई. तेज रफ्तार थार पेड़ से टकराई, पटना में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा.

By : अमन राज | Updated at : 20 Mar 2026 08:17 AM (IST)
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बिहार के नवादा जिले से दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. JDU की वर्तमान नवादा विधायक विभा देवी और पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव के छोटे पुत्र अखिलेश कुमार की सड़क दुर्घटना में असामयिक मौत हो गई. यह घटना परिवार के लिए अपूरणीय क्षति साबित हुई है. मुफस्सिल क्षेत्र में घटना घटी है, जहां घर का सबसे छोटा बेटा अचानक हमेशा के लिए चला गया.

कैसे हुआ ये भीषण सड़क हादसा?

मिली जानकारी के अनुसार, अखिलेश कुमार अपनी थार गाड़ी लेकर घर से निकले थे. अचानक गाड़ी की स्पीड अनियंत्रित हो गई और वह तेज रफ्तार में एक पेड़ से जा टकराई. इस जोरदार टक्कर में अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें पटना के एक प्रमुख अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कई घंटों तक इलाज किया. लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पटना से उनका पार्थिव शरीर अब नवादा के पैतृक आवास के लिए रवाना हो चुका है. लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं और परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं.

परिवार में मातम और अखिलेश का मिलनसार व्यक्तित्व

पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव और विधायक विभा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. घर का सबसे छोटा पुत्र होने के कारण पूरा परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है. अखिलेश कुमार राजनीति से पूरी तरह दूर रहते थे, लेकिन परिवार के साथ उनका व्यवहार अत्यंत सौम्य, सम्मानजनक और प्यार भरा था.

स्थानीय लोगों ने बताया कि वे जहां भी जाते, लोगों से बहुत आराम से मिलते-जुलते थे. कभी भी अपने माता-पिता के राजनीतिक पद या प्रभाव का दिखावा नहीं करते थे. उनका स्वभाव इतना सरल और विनम्र था कि आम जनता उन्हें एक अच्छे, मिलनसार इंसान के रूप में जानती थी, न कि किसी बड़े नेता के बेटे के रूप में. हर किसी से अच्छी बातचीत और व्यवहार करते थे, जिससे नवादा इलाके में उनकी काफी लोकप्रियता थी. इस अचानक घटना ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है और नवादा जिले में शोक की लहर दौड़ गई है.

क्षेत्रीय प्रभाव और शोक सभा

यह दुखद हादसा 19 मार्च शाम को हुआ, जिसने राजनीतिक-सामाजिक हलकों में भी गहरा आघात पहुंचाया है. लोग पैतृक आवास पर पहुंचकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत अखिलेश कुमार की आत्मा को शांति प्रदान करें और इस अपार दुख में डूबे परिवार को सहनशक्ति दें. 

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Published at : 20 Mar 2026 08:17 AM (IST)
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