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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: समृद्धि यात्रा के चौथा का आखिरी दिन, गया से औरंगाबाद तक नीतीश कुमार का मेगा दौरा

Bihar News: समृद्धि यात्रा के चौथा का आखिरी दिन, गया से औरंगाबाद तक नीतीश कुमार का मेगा दौरा

Bihar News In Hindi: CM नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के अंतिम दिन गया और औरंगाबाद में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इस दौरान समीक्षा बैठक और जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित होंगे.

By : शशांक कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 09:43 AM (IST)
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बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘समृद्धि यात्रा’ जारी है. यात्रा के चौथे चरण का आज (20 मार्च) आखिरी दिन है. इस दौरान वह आज गया और औरंगाबाद का दौरा करेंगे, जहां सुबह 10:15 बजे हेलिकॉप्टर से गया पहुंचेंगे. इस दौरान कई विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

गया दौरा: योजनाओं की सौगात और समीक्षा

गया में मुख्यमंत्री ₹377 करोड़ की 140 योजनाओं का शिलान्यास और ₹367 करोड़ की 553 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा होगी. जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए स्थानीय लोगों से सीधे संवाद भी किया जाएगा.

औरंगाबाद में निरीक्षण और जनसंवाद

दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री औरंगाबाद पहुंचेंगे. यहां ₹555 करोड़ की 120 योजनाओं का शिलान्यास और ₹123 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा. इसके अलावा नदी के एनीकट घाट पर जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत निर्माणाधीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे. अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे.

समृद्धि यात्रा का महत्व और अब तक का सफर

राज्यसभा जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है. 17 मार्च से शुरू हुए चौथे चरण में वह भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर और लखीसराय का दौरा कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण, नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लिया.

इसके पहले उन्होंने मुंगेर में ₹32 करोड़ की 26 योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹87 करोड़ की 52 योजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं लखीसराय में ₹208 करोड़ की 144 योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹118 करोड़ की 117 योजनाओं का उद्घाटन किया.

वहीं 17 मार्च को भागलपुर में ₹271 करोड़ की 56 योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹171 करोड़ की 88 योजनाओं का उद्घाटन किया. साथ ही बांका में ₹591 करोड़ की 219 योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹118 करोड़ की 278 योजनाओं का उद्घाटन किया.

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Published at : 20 Mar 2026 09:43 AM (IST)
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