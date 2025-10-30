तेज प्रताप यादव की भारी फजीहत! लालू-तेजस्वी के समर्थकों ने 'भगाया', वैशाली में हुआ विरोध

आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव का वैशाली में भारी विरोध हुआ है. उनका विरोध आरजेडी के समर्थकों ने बीते बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को तब किया जब वे चुनावी जनसभा करने के लिए वैशाली के महनार पहुंचे थे. सभा खत्म करके जब वो निकलने लगे तो आरजेडी के समर्थक लालू-तेजस्वी जिंदाबाद का नारा लगाने लगे और तेज प्रताप यादव के काफिले को कुछ दूर तक खदेड़ा. पत्थरबाजी की भी खबर है.

अपने उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे थे तेज प्रताप

बताया जाता है कि यह घटना तब हुई जब तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के उम्मीदवार जय सिंह राठौर के लिए वोट मांगने पहुंचे थे. दरअसल तेज प्रताप यादव महनार विधानसभा क्षेत्र के हीरानंद उच्च विद्यालय के प्रांगण में जनसभा करने पहुंचे थे. शाम के करीब पांच बजे उन्होंने सभा को संबोधित किया. कुछ देर तक सभा करने के बाद वे लौटने लगे. इसी दौरान ये बवाल देखने को मिला.

विरोध करने के लिए आरजेडी के समर्थक तेज प्रताप के काफिले के पास जुट गए. विरोध में वे लोग नारा लगाने लगे. इस दौरान जनशक्ति जनता दल के जो कार्यकर्ता और समर्थक थे उन्होंने किसी तरह भीड़ से गाड़ी को आगे बढ़वाना चाहा, लेकिन कुछ दूर तक आरजेडी के समर्थक पीछे-पीछे काफिले को खदड़ते रहे.

'लालू यादव जिंदाबाद… तेजस्वी भैया जिंदाबाद'

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि सैकड़ों की संख्या में कुछ लोग काफिले को खदेड़ते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि कोई लालटेन छाप जिंदाबाद का नारा लगा रहा है तो कोई लालू यादव जिंदाबाद कह रहा है. वहीं कुछ लोग तेजस्वी भैया जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं.

इस पूरे मामले में जय सिंह राठौर ने कहा कि जो व्यक्ति यहां से लड़ रहे हैं आरजेडी के प्रत्याशी वो घबरा गए हैं. पैसे देकर और शराब पिलाकर दो-चार लफंगों को उन्होंने पीछे लगवा दिया. दो-चार लोगों के पीछे लगा देने से और तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं.

