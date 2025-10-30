बिहार चुनाव 2025: 'तब मैं मानूंगा…', नीतीश कुमार को लेकर VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान
Bihar Assembly Election 2025: मुकेश सहनी ने एनडीए पर हमला किया है. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के बाद बिहार की चर्चा तक नहीं करते.
महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. एनडीए के सीएम चेहरे पर कहा कि अगर वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उन्हें भी वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जैसे हमने अपने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उम्मीदवारों का ऐलान किया, तब मैं मानूंगा. पटना एयरपोर्ट पर सहनी गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को पत्रकारों से बात कर रहे थे.
'…तो यह हमारे फायदे की बात'
हालांकि मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब कोई फैक्टर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि 2010 में हुआ करते थे लेकिन 2015 या 2020 में एक परिस्थिति बनी है कि वो सीएम बने. सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो चुके हैं. दावा किया कि हमारे सामने अगर नीतीश कुमार चेहरा हैं तो यह हमारे फायदे की बात है.
बिहार में मोदी से लेकर अमित शाह तक की चुनावी सभा हो रही है. ऐसे में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने इस यात्रा को लेकर कहा कि पीएम मोदी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, ये सब चुनाव के दौरान ही बिहार आते हैं और उसके बाद बिहार को भूल जाते हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये लोग चुनाव के बाद बिहार के विकास या किए गए किसी वादे को लेकर चर्चा तक नहीं करते. बिहार को छोड़ देते हैं. उनका फर्ज बनता है कि चुनाव जीतने के बाद वे जो वादे कर रहे हैं, उसे पूरा किया जाए. इस चुनाव में भी वही स्थिति है, वे लोग आ रहे हैं और वादे कर रहे हैं.
पटना, बिहार: महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने NDA के सीएम चेहरे पर कहा, "...अगर वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उन्हें भी वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जैसे हमने अपने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उम्मीदवारों… pic.twitter.com/e5DD9KeNrE— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 30, 2025
बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में करीब 10 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे. शाम में एक रोड शो भी करेंगे जो मुजफ्फरपुर से रतनौली, महंत मनियारी, छितरौली, सोनवर्षा, मारीचा, पकाही, हरपुर बलरा होते हुए कुढ़नी तक जाएगी. इसके बाद वे पटना लौट आएंगे.
