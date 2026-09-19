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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU की बैठक में नहीं पहुंचने पर ललन सिंह का पहला रिएक्शन, 'कई विधायकों ने…'

JDU की बैठक में नहीं पहुंचने पर ललन सिंह का पहला रिएक्शन, 'कई विधायकों ने…'

ललन सिंह का कहना है कि उन्हें बैठक के बारे में जानकारी भी नहीं थी. उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है. पार्टी एकजुट है. पढ़िए जेडीयू की बैठक को लेकर और क्या कुछ कहा है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 19 Sep 2026 04:13 PM (IST)
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नीतीश कुमार ने बीते शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को पार्टी की बैठक की थी. हालांकि इस कार्यक्रम में कई विधायक-मंत्री उपस्थित नहीं हो सके थे. सबसे चर्चा में ललन सिंह रहे. अब खुद इस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सफाई दी है कि आखिर वे क्यों बैठक में नहीं पहुंच सके थे.

पार्टी में कोई मतभेद नहीं, पार्टी एकजुट

शनिवार (19 सितंबर, 2026) को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आखिर क्या वजह रही. इस पर ललन सिंह ने पत्रकारों से कहा, "बिना मतलब की बात को तूल देते रहते हैं… पार्टी में कोई मतभेद नहीं है. पार्टी एकजुट है." 

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मेरा कार्यक्रम गुजरात में था: ललन सिंह

ललन सिंह ने कहा, "1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया था और तब से पार्टी के आंतिरक लोकतंत्र और आपसी विचार-विमर्श से पार्टी चल रही है. वही परंपरा आज भी चल रही है. मेरा कार्यक्रम गुजरात में था. कई विधायकों ने मुझे फोन किया था. हमने कहा था कि हम गुजरात में हैं."

ललन सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्हें बैठक की जानकारी भी नहीं थी. जेडीयू नेता ने कहा कि रात में 9 बजे के करीब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी उन्हें फोन किया था. फिर हमने संजय झा से भी बात की थी.

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अनंत सिंह और नीरज कुमार पर साधी चुप्पी

दूसरी ओर ललन सिंह से अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच चल रहे विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. चुप्पी साध ली. उन्होंने इतना कहा कि किसी की बात किसी से पूछिएगा? मैंने कह दिया कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है. एक सवाल पर उन्होंने मीडिया पर अपना एजेंडा चलाने का आरोप लगाया. 

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 19 Sep 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
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