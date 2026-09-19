अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'

जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार के बीज जुबानी जंग तेज होती जा रही है. शनिवार (19 सितंबर, 2026) को एक बार फिर दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर हमला किया. नीरज कुमार ने कहा कि अनंत सिंह कभी बोलते हैं कि आरसीपी सिंह ने उन्हें फंसा दिया, कभी ललन सिंह, कभी लिपी सिंह, कभी बिहार सरकार, ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है.

इस सवाल पर कि अनंत सिंह का कहना है कि उन्होंने आपको नेता बनाया. वही आपको जितवाए हैं. इस पर नीरज कुमार ने कहा कि समता पार्टी में उनका जन्म कब हुआ? नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक बोलने वाले व्यक्ति पर तो पार्टी ने दया कर उम्मीदवार बना दिया.

'ये निशांत के विरोध की मंशा'

नीरज कुमार ने कहा कि कितना किस पर मुकदमा है सब पता है. राजनीति में नीतीश कुमार ने तो आपको जन्म दिया है. नीतीश कुमार का नमक खाकर नीतीश कुमार का आपने विरोध किया. ये निशांत के विरोध की मंशा है. निशांत जब पार्टी के नेता हो गए तो निशांत और सम्राट की जोड़ी को हिला कौन सकता है?

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'ई सब बेऊर जेल का संत'

नीरज कुमार से कहा गया कि अनंत सिंह ने आपको चुनौती दी है कि बजरंगबली के मंदिर में चलिए… इस सवाल पर जेडीयू नेता ने कहा, "एक ही स्ट्राइक में साफ हो गए? हम तो कहे थे कोर्ट में साक्ष्य दो… अगर हमने कोई अपराध किया है तो कोर्ट में साक्ष्य देने में परेशान हो गए? ई सब बेऊर जेल का संत है…"

अनंत सिंह ने कहा है कि वो एमएलसी चुनाव में आपको हराकर दम लेंगे. इस पर नीरज कुमार ने कहा, "2019 में क्यों नहीं जीत गए थे अपने…" उन्होंने कहा, कोर्ट में आवेदन दो कि नीरज कुमार पर ये आरोप है नहीं तो ये माना जाएगा कि राजनीति में ये फर्जी आदमी है.

मीडिया के एक और सवाल पर नीरज कुमार ने अनंत सिंह को लेकर कहा, "ई सब का हम समर्थन लेंगे? मैट्रिक पास है? आठवीं पास है?"

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