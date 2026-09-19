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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'

अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'

जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि ये निशांत के विरोध की मंशा है. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह कोर्ट में उनके खिलाफ साक्ष्य दें नहीं तो माना जाएगा कि वो राजनीत में फर्जी व्यक्ति हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 19 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार के बीज जुबानी जंग तेज होती जा रही है. शनिवार (19 सितंबर, 2026) को एक बार फिर दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर हमला किया. नीरज कुमार ने कहा कि अनंत सिंह कभी बोलते हैं कि आरसीपी सिंह ने उन्हें फंसा दिया, कभी ललन सिंह, कभी लिपी सिंह, कभी बिहार सरकार, ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है. 

इस सवाल पर कि अनंत सिंह का कहना है कि उन्होंने आपको नेता बनाया. वही आपको जितवाए हैं. इस पर नीरज कुमार ने कहा कि समता पार्टी में उनका जन्म कब हुआ? नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक बोलने वाले व्यक्ति पर तो पार्टी ने दया कर उम्मीदवार बना दिया. 

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'ये निशांत के विरोध की मंशा'

नीरज कुमार ने कहा कि कितना किस पर मुकदमा है सब पता है. राजनीति में नीतीश कुमार ने तो आपको जन्म दिया है. नीतीश कुमार का नमक खाकर नीतीश कुमार का आपने विरोध किया. ये निशांत के विरोध की मंशा है. निशांत जब पार्टी के नेता हो गए तो निशांत और सम्राट की जोड़ी को हिला कौन सकता है? 

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह को नीरज कुमार की चेतावनी, 'हम अपराधी के लिए कहर हैं'

'ई सब बेऊर जेल का संत'

नीरज कुमार से कहा गया कि अनंत सिंह ने आपको चुनौती दी है कि बजरंगबली के मंदिर में चलिए… इस सवाल पर जेडीयू नेता ने कहा, "एक ही स्ट्राइक में साफ हो गए? हम तो कहे थे कोर्ट में साक्ष्य दो… अगर हमने कोई अपराध किया है तो कोर्ट में साक्ष्य देने में परेशान हो गए? ई सब बेऊर जेल का संत है…" 

अनंत सिंह ने कहा है कि वो एमएलसी चुनाव में आपको हराकर दम लेंगे. इस पर नीरज कुमार ने कहा, "2019 में क्यों नहीं जीत गए थे अपने…" उन्होंने कहा, कोर्ट में आवेदन दो कि नीरज कुमार पर ये आरोप है नहीं तो ये माना जाएगा कि राजनीति में ये फर्जी आदमी है. 

मीडिया के एक और सवाल पर नीरज कुमार ने अनंत सिंह को लेकर कहा, "ई सब का हम समर्थन लेंगे? मैट्रिक पास है? आठवीं पास है?"

यह भी पढ़ें- ललन सिंह के बैठक में नहीं पहुंचने पर JDU की दो टूक, 'पार्टी में…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Sep 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Neeraj Kumar BIHAR NEWS
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