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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में महिला अधिकारी पर EOU का शिकंजा, चार ठिकानों पर रेड

बिहार में महिला अधिकारी पर EOU का शिकंजा, चार ठिकानों पर रेड

किशनगंज में शिक्षा विभाग की DPO रूबी कुमारी के चार ठिकानों पर EOU ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की. कटिहार में भी तलाशी अभियान चल रहा है.

Written By : अब्दुल करीम, किशनगंज |  Updated at : 03 Nov 2026 11:08 AM (IST)
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बिहार के किशनगंज में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शिक्षा विभाग की अधिकारी रूबी कुमारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आज मंगलवार (3 अक्टूबर 2026) को उनकी चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई. रूबी कुमारी सर्व शिक्षा अभियान में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) के पद पर कार्यरत हैं. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की जा रही है. जांच एजेंसी किशनगंज के अलावा कटिहार में भी तलाशी अभियान चला रही है. 

आर्थिक अपराध इकाई की टीम रूबी कुमारी की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है. जांच एजेंसी को बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित किए जाने की जानकारी मिली थी. इसके बाद एक साथ कई ठिकानों पर तलाशी शुरू की गई. फिलहाल टीम संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है.

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किशनगंज और कटिहार में तलाशी अभियान

अब तक की जानकारी के मुताबिक, किशनगंज के चार ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. इसके अलावा कटिहार में भी जांच एजेंसी की टीमें पहुंची हैं. अलग-अलग जगहों पर दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. कार्रवाई के दौरान बैंक खातों, निवेश और अन्य लेन-देन की जानकारी भी जुटाई जा सकती है.

EOU के DSP ने दी कार्रवाई की जानकारी

आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी मोहम्मद जनीफुद्दीन ने चार ठिकानों पर छापेमारी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मामला आय से करीब 80 प्रतिशत अधिक संपत्ति से जुड़ा है. फिलहाल जांच चल रही है. छापेमारी पूरी होने के बाद ही बरामद दस्तावेजों और संपत्ति का पूरा ब्योरा सामने आएगा.

शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

EOU की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है. जांच एजेंसी संपत्ति के स्रोत और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है. अभी छापेमारी जारी है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अधिकारी के ठिकानों से क्या-क्या दस्तावेज या अन्य संपत्तियां मिली हैं.

यह भी पढ़ें- नफरती लोग पहले इंसान को बांटते थे, अब भगवान को... धीरेंद्र शास्त्री पर तेजस्वी का हमला

Published at : 03 Nov 2026 11:08 AM (IST)
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