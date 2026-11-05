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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमधुबनी गोलीकांड में एक्शन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड; आरोपी ASI की तलाश में 12 टीम

मधुबनी गोलीकांड में एक्शन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड; आरोपी ASI की तलाश में 12 टीम

मधुबनी ASI गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. आरोपी ASI की गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें बिहार, अन्य राज्यों और नेपाल में छापेमारी कर रही हैं.

Written By : अजय धारी सिंह |  Updated at : 05 Nov 2026 07:00 AM (IST)
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मधुबनी के बलिराजगढ़ में एएसआई चंद्र मोहन की ओर से किए गए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. घटना के बाद ड्यूटी में लापरवाही बरतने और समय पर सूचना नहीं देने के आरोप में चौकीदार समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. इनमें बलिराजगढ़ पिकेट के चार सैप जवान भी शामिल हैं. पुलिस ने सभी की सेवा से बर्खास्तगी के लिए भी संबंधित स्तर पर पत्राचार शुरू कर दिया है. बुधवार (4 नवंबर) को मधुबनी के एसएसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेसवार्ता कर मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी.

एसएसपी ने बताया कि गोलीकांड के आरोपी एएसआई चंद्र मोहन को भी सस्पेंड कर दिया गया है. उसकी सेवा से बर्खास्तगी के लिए अनुशंसा करते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है. इसके लिए सदर डीएसपी-2 कामिनी कौशल के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है.

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आरोपी की तलाश में 12 पुलिस टीमों की छापेमारी

आरोपी एएसआई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है. पहले पांच टीमों का गठन किया गया था, लेकिन समीक्षा के बाद टीमों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है. ये टीमें जिले के अलग-अलग इलाकों के साथ बिहार के बाहर और नेपाल में भी छापेमारी कर रही हैं.

पुलिस के मुताबिक, 4 टीमें मधुबनी जिले में, चार जिले के बाहर और चार टीमें नेपाल में संभावित ठिकानों पर आरोपी की तलाश कर रही हैं. आरोपी की सूचना देने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की गई है. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने की बात कही गई है.

मामले में जल्द न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने स्पीडी ट्रायल की पहल की है. मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा और एसएसपी योगेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई तेजी से कराने की अनुशंसा की है. पुलिस ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है.

एसएसपी ने बताया कि पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि इस साल भी ऐसे गंभीर मामलों में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है, लेकिन इस मामले में उससे भी कठोर कार्रवाई की कोशिश की जाएगी.

मृतक की पत्नी के आवेदन पर FIR

बुधवार को मृतक अशोक यादव की पत्नी के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. जिस लड़की के घर पर घटना हुई थी, उसका बयान भी दर्ज किया गया है. बयान के आधार पर संबंधित धाराएं जोड़ी गई हैं. दोनों लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. इसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने भी उनके बयान दर्ज कराए गए हैं.

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5 नवंबर को पीड़ित परिवार से मिलेंगे तेजस्वी यादव

इस मामले में 5 नवंबर को तेजस्वी यादव भी मधुबनी पहुंचकर मृतक अशोक यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगे. तय कार्यक्रम के मुताबिक, वह हैदराबाद से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दोपहर 4 बजकर 10 मिनट पर मृतक के आवास पहुंचेंगे. परिजनों से मुलाकात के बाद शाम 4 बजकर 55 मिनट पर पटना के लिए रवाना हो जाएंगे.

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Published at : 05 Nov 2026 07:00 AM (IST)
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