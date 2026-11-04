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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखगड़िया के SP भानु प्रताप हटाए गए, पत्नी ने आवास के बाहर दिया था धरना

खगड़िया के SP भानु प्रताप हटाए गए, पत्नी ने आवास के बाहर दिया था धरना

खगड़िया के एसपी भानु प्रताप पटना में योगदान देंगे. शैलेंद्र सिंह को खगड़िया का नया एसपी बनाया गया है. वहीं मुजफ्फरपुर के एसपी मोहम्मद मोहिबुल्लाह अंसारी को शिवहर का एसपी बनाया गया है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 04 Nov 2026 09:30 PM (IST)
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खगड़िया के एसपी भानु प्रताप सिंह को पुलिस मुख्यालय (पटना) बुला लिया गया है. बुधवार (04 नवंबर, 2026) की शाम गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई. उनकी जगह अब 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी और शिवहर के एसपी शैलेंद्र सिंह को खगड़िया का नया एसपी बनाया गया है. 

2021 बैच के आईपीएस और मुजफ्फरपुर के एसपी मोहम्मद मोहिबुल्लाह अंसारी को शिवहर का एसपी बनाया गया है. 2020 बैच के आईपीएस अपराजित का तबादला राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस), राज्यपाल सचिवालय में किया गया है. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10, पटना की समादेष्टा आईपीएस कुमारी ममता कल्याणी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16 पटना के समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

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चर्चा में हैं आईपीएस भानु प्रताप सिंह

बता दें कि पत्नी पूजा सिंह से विवाद को लेकर लगातार भानु प्रताप चर्चा में हैं. पत्नी ने पटना के महिला थाने में आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कराई है. उनका कहना है कि उन्हें ना तो उनके पति से मिलने दिया जाता है ना ही बेटी से मिलवाया जा रहा है. उनकी बेटी छह साल की है.

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खगड़िया में पत्नी ने दिया था धरना

भानु प्रताप सिंह से विवाद के बीच पत्नी पूजा सिंह खगड़िया भी पहुंचीं थीं. एसपी आवास के बाहर वे धरने पर बैठ गई थीं. उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था. दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है. पूजा सिंह डीजीपी से लेकर सीएम आवास तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनकी गुहार पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है.

जानकारी हो कि पत्नी ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है लेकिन भानु प्रताप इन सब से दूर हैं. वे निजी मामलों के चलते शायद मीडिया से बच रहे हैं. फिलहाल यह मामला बिहार की सुर्खियों में है. 

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद एबीपी न्यूज़ में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. बिहार की राजधानी पटना में होने राजनीतिक गतिविधियों के साथ अन्य हलचलों पर लगातार नजरें रखते हैं. आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में पॉलिटिकल कैंपेनिंग टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की.

2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़े. आर्यन आनंद ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हरियाणा से BMC और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है.

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Published at : 04 Nov 2026 09:19 PM (IST)
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