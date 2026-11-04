खगड़िया के SP भानु प्रताप हटाए गए, पत्नी ने आवास के बाहर दिया था धरना

खगड़िया के एसपी भानु प्रताप सिंह को पुलिस मुख्यालय (पटना) बुला लिया गया है. बुधवार (04 नवंबर, 2026) की शाम गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई. उनकी जगह अब 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी और शिवहर के एसपी शैलेंद्र सिंह को खगड़िया का नया एसपी बनाया गया है.

2021 बैच के आईपीएस और मुजफ्फरपुर के एसपी मोहम्मद मोहिबुल्लाह अंसारी को शिवहर का एसपी बनाया गया है. 2020 बैच के आईपीएस अपराजित का तबादला राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस), राज्यपाल सचिवालय में किया गया है. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10, पटना की समादेष्टा आईपीएस कुमारी ममता कल्याणी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16 पटना के समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

चर्चा में हैं आईपीएस भानु प्रताप सिंह

बता दें कि पत्नी पूजा सिंह से विवाद को लेकर लगातार भानु प्रताप चर्चा में हैं. पत्नी ने पटना के महिला थाने में आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कराई है. उनका कहना है कि उन्हें ना तो उनके पति से मिलने दिया जाता है ना ही बेटी से मिलवाया जा रहा है. उनकी बेटी छह साल की है.

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खगड़िया में पत्नी ने दिया था धरना

भानु प्रताप सिंह से विवाद के बीच पत्नी पूजा सिंह खगड़िया भी पहुंचीं थीं. एसपी आवास के बाहर वे धरने पर बैठ गई थीं. उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था. दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है. पूजा सिंह डीजीपी से लेकर सीएम आवास तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनकी गुहार पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है.

जानकारी हो कि पत्नी ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है लेकिन भानु प्रताप इन सब से दूर हैं. वे निजी मामलों के चलते शायद मीडिया से बच रहे हैं. फिलहाल यह मामला बिहार की सुर्खियों में है.

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