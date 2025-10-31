दुलारचंद हत्याकांड: अनंत सिंह और उनके 2 लोगों पर FIR, पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों पर भी केस

मोकामा के टाल क्षेत्र में गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को हुई जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है. दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर मोकामा के भदौर थाने में अनंत सिंह और उनके दो समर्थक पर हत्या का केस दर्ज हुआ है. इसके अलावा दर्जनों अज्ञात पर भी हत्या का केस दर्ज कराया गया है.

अनंत सिंह की ओर से भी दर्ज कराई गई एफआईआर

इस पूरे मामले में जेडीयू के प्रत्याशी और मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह ने भी एफआईआर दर्ज कराई है. उनकी ओर से मोकामा के जन सुराज पार्टी से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों पर यह केस दर्ज कराया गया है. इसमें लखन महतो, बाजो महतो समेत पांच लोगों का नाम है. शिकायत में अनंत सिंह पर और उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है.

यानी इस हत्याकांड में दोनों तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है. इससे पहले बीते गुरुवार को अनंत सिंह ने कहा था कि इसके पीछे सूरजभान सिंह का खेल है. बता दें कि मोकामा में देखा जाए तो इस बार एक तरह से दो बाहुबली चुनावी मैदान में हैं. एक तरफ से जेडीयू से अनंत सिंह प्रत्याशी हैं तो दूसरी ओर से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. इस चुनावी माहौल के बीच दुलारचंद यादव की हत्या से इलाके में अलग ही माहौल पैदा हो गया है.

पुलिस ने क्या कहा है?

हत्या की इस वारदात के बाद पुलिस एक्शन मोड में है. जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस की ओर से बीते गुरुवार की रात जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि दुलारचंद यादव (उम्र करीब 75 साल) पर भी हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज थे. वे घोसवरी थाना के तारतर के रहने वाले थे. विज्ञप्ति में दुलारंचद यादव की मृत्यु को संदेहास्पद बताया गया है. कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से घटना का कारण स्पष्ट होगा. विधि-व्यवस्था सामान्य है.

