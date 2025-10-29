CM नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर केसी त्यागी बोले, 'उन्हें चलने के लिए किसी के सहारे की...'

चुनावी राज्य बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम है. एनडीए और महागठबंधन दोनों की पक्षों के नेता एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. बिहार के सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव के द्वारा किए जा रहे हमलों के केंद्र में हैं. आरजेडी और तेजस्वी यादव ने कई मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल खड़े किए. इन सवालों और हमलों का जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने पलवार किया है.

केसी त्यागी ने कहा कि तेजस्वी यादव इस तरह के आरोप लगा रहे हैं. उन पर भरोसा नहीं करना है. जब वो डिप्टी सीएम थे तब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं कहा. केसी त्यागी ने कहा कि अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे. इस दौरान उन्होंने सीएम की सेहत को लेकर कुछ नहीं बोला.

नीतीश कुमार का स्वास्थ्य लालू यादव से कहीं बेहतर- केसी त्यागी

जेडीयू के सीनियर नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, "वास्तव में, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य लालू प्रसाद यादव से कहीं बेहतर है." उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार के साथ मैंने अपनी व्यक्तिगत बातचीत से जो समझा है वो ये है कि वह अभी पूरी तरह से मेंटली अलर्ट हैं."

'चलने के लिए नीतीश कुमार को किसी के सहारे की जरूरत नहीं'

इसके साथ ही जेडीयू नेता ने कहा, "चलने-फिरने के लिए उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं हैं. वो इस चुनाव में हमारे स्टार प्रचारक हैं. नीतीश कुमार अभी भी बिहार के सबसे विश्वसनीय नेता हैं."

गौरतलब है कि 74 साल के नीतीश कुमार में एनडीए बिहार का चुनाव लड़ रही है. विपक्ष का दावा है कि एनडीए के चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं बनेंगे. हालांकि, एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने जरूर कहा है कि एनडीए के विधायक चुनाव के बाद नीतीश कुमार को ही अपना नेता चुनेंगे और वही सीएम होंगे.