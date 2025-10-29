राहुल गांधी की चुनावी सभा पर बोले जीतन राम मांझी, 'टूटा हुआ कांच कभी नहीं जुड़ता'

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है.

जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी की चुनावी सभा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टूटा हुआ कांच कभी नहीं जुड़ता. मांझी का इशारा महागठबंधन की एकता और उसके वादों की सच्चाई पर था.

महागठबंधन का घोषणापत्र सिर्फ कागज का टुकड़ा- जीतन राम मांझी

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है और एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन का घोषणापत्र सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, जिसमें जनता के लिए कोई ठोस योजना नहीं है. हम मगध से आते हैं, हमने जंगलराज और आतंक के वो दिन देखे हैं जब विकास का नामोनिशान नहीं था.

डबल इंजन की सरकार ने बदल दी बिहार की तस्वीर- केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार की तस्वीर बदल दी है. पहले बिहार में भय, भ्रष्टाचार और पलायन का माहौल था. आज यहां सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार हुआ है. लोग विकास महसूस कर रहे हैं.

लालू के शासनकाल में बिहार ने देखा कलंक का दौर- मांझी

तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए मांझी ने कहा कि उनके पिता के शासनकाल में बिहार ने कलंक का दौर देखा. अब वही लोग बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके. लेकिन बिहार की जनता भोली नहीं है. वे अपने साथ हुए अन्याय और अत्याचार को नहीं भूले हैं.

तेजस्वी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का किया अपमान

राहुल गांधी को जननायक और तेजस्वी यादव को नायक कहे जाने पर मांझी ने इसे जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान बताया. उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता ने जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया. आज जो लोग खुद को 'जननायक' बता रहे हैं, वे जनता का नहीं, केवल अपने स्वार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह पूज्य कर्पूरी ठाकुर की विरासत का मजाक उड़ाने जैसा है.

मांझी ने दावा किया कि बिहार की जनता महागठबंधन के झूठे वादों में नहीं आएगी और इस बार भी एनडीए को ही बहुमत मिलेगा. उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाता विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान करेंगे. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे.