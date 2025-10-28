बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कटिहार के BR-11 रेस्टोरेंट में हंगामा, पुलिस टीम से बदसलूकी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधानसभा चुनाव से पहले कटिहार के BR-11 रेस्टोरेंट में हंगामा, पुलिस टीम से बदसलूकी

Katihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले BR-11 रेस्टोरेंट में चेकिंग के दौरान हंगामा हुआ. पुलिस और ग्राहकों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है. विभाग ने थानाध्यक्ष पर शो कॉज जारी किया है.

By : निरंजन सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Oct 2025 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है. इसी क्रम में 24 अक्टूबर की रात होटल और लॉज की नियमित चेकिंग के दौरान बारसोई रास चौक स्थित BR-11 रेस्टोरेंट में पुलिस और ग्राहकों के बीच हंगामा हो गया. यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि BR-11 रेस्टोरेंट में कुछ असामाजिक तत्व जुटे हुए हैं. सूचना के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार यादव और एक महिला सिपाही सहित टीम रात करीब 8:10 बजे रेस्टोरेंट पहुंची. पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से नाम और पता पूछा, लेकिन उपस्थित व्यक्तियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

रेस्टोरेंट में पुलिस और ग्राहकों के बीच हुई तीखी नोकझोंक

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान कुछ लोगों ने टीम से बदसलूकी की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस व ग्राहकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. सूत्रों के मुताबिक, रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों में सलमारी निवासी पूर्व विधान परिषद सदस्य (MLC) मोहन लाल अग्रवाल के पोते यश अग्रवाल भी शामिल थे.

थानाध्यक्ष को शो कॉज नोटिस जारी

मामले की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष ने तुरंत एसडीपीओ (SDPO) बारसोई अजय कुमार को इसकी सूचना दी और थाना में सन्हा दर्ज कराया. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है.

जांच के बाद संबंधित अधिकारी पर होगी विभागीय कार्रवाई

एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि यह घटना चुनावी चेकिंग के दौरान हुई थी. पुलिस अपना नियमित कार्य कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा असहयोग और अभद्रता दिखाई गई. मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है.

चुनाव से पहले प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की अराजकता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं.

वहीं, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों के बीच हुई गर्मागर्म बहस साफ दिखाई दे रही है. चुनावी माहौल में यह घटना अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

Published at : 28 Oct 2025 02:01 PM (IST)
Bihar Crime Police Checking BIHAR NEWS Bihar Elections 2025 BR-11 Restaurant
