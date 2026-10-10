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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजंतर-मंतर का प्रदर्शन 'फेल' हुआ तो कन्हैया कुमार भड़के, 'एक बात...'

जंतर-मंतर का प्रदर्शन 'फेल' हुआ तो कन्हैया कुमार भड़के, 'एक बात...'

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सवाल उठाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को क्यों रोका जा रहा है? जनादेश चोरी की नहीं है तो आम लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Oct 2026 09:46 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को होना था लेकिन पुलिस-प्रशासन की सख्त के कारण यह भीड़ नहीं जुट पाई. जो भी लोग पहुंच रहे थे उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा था. इस प्रदर्शन को 'नाकाम' किए जाने पर विपक्षी दल के नेता सरकार पर हमलावर हैं. कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) की रात कन्हैया कुमार ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए पीएम मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर जमकर हमला किया. एक्स पोस्ट में कन्हैया ने लिखा है, "लोकतांत्रिक संस्थानों को कब्जा कर लगातार भारत को People's State से Police State बना रहे हैं? अगर इनकी जनादेश चोरी की नहीं है तो फिर आम लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को क्यों रोका जा रहा है?"

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कन्हैया कुमार ने आगे लिखा है, "अगर मोदी जी की लोकप्रियता सच्ची है तो फिर ये पुलिसिया-बर्बरता क्यों की जा रही है? पिछले दो अक्टूबर से लगातार देश ने दिल्ली में जो देखा है, उससे एक बात तय है- फायर नहीं कायर है, नया जनरल डायर है. 56 इंच का बड़ा फट्टू, एक-बात जान ले तू, ज्ञानू को तो जाना होगा, वरना रोज धरना होगा."

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आरजेडी की प्रियंका भारती भी बरसीं

उधर आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती भी खूब बरसी हैं. उन्होंने कहा कि हिटलर की हुकूमत अब अंतिम सांस ले रही है. छात्र, युवा, वकील, पत्रकार सबको डिटेन किया गया. देश की सीमा की सुरक्षा दांव पर लगाकर दिल्ली को छावनी बनाने के लिए सीमा की सुरक्षा कर रहे जवानों को लाया गया. मीडिया इन छात्रों को आतंकी से तुलना करना बंद करे."

उन्होंने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे देश के लोकतंत्र को नहीं छोड़ सकते, इसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी को भी सही ठहराया था! हमारे एक जज ने वोट काटने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान ये तक कह दिया कि अगली बार वोट दे देना... जनता की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Oct 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Kanhaiya Kumar BIHAR NEWS CJP Protest
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