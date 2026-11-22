जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की सम्राट चौधरी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने बिहार में उद्योग और रोजगार के दावों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि जब बिहार में फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो 30 लाख से ज्यादा बिहारी युवा गुजरात में मजदूरी क्यों कर रहे हैं?

प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण से ऐसा लगा जैसे बिहार में हर तरफ तरक्की हो रही है. फैक्ट्रियां लग रही हैं और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो 30 लाख से ज्यादा बिहारी युवा गुजरात में जाकर मजदूरी क्यों कर रहे हैं?

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'प्रधानमंत्री के दावों में जमीनी हकीकत नहीं'

उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि फैक्ट्रियां गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लगी हैं. बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग नहीं लगे हैं. अगर बिहार में फैक्ट्रियां होतीं तो दूसरे राज्यों के मजदूर यहां काम करने आते. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के दावों का जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है.

नीतीश सेतु के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को नीतीश सेतु के उद्घाटन के लिए बिहार आए थे. वैशाली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था.

मोदी जी को यह बताना चाहिए कि जब बिहार में फैक्ट्री लग गई है, तो 30 लाख से ज़्यादा बिहारी युवा गुजरात में मजदूरी क्यों कर रहे हैं? https://t.co/FPGmoiIllG — Jan Suraaj (@jansuraajonline) November 22, 2026

पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार में एनडीए सरकार के दौरान दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते हुए हैं. गया में 6 हजार करोड़ रुपये की स्टील परियोजना पर काम शुरू हो रहा है. मोतिहारी समेत बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए नई गन्ना प्रोत्साहन नीति लाई गई है. उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में 11 हजार नए नलकूप लगाए जाएंगे. सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली देने का फैसला हुआ है. एक साल में 200 से अधिक नए डिग्री कॉलेज शुरू किए गए हैं. पीएम ने कहा था कि बिहार अब बिजली उत्पादन का बड़ा केंद्र बन रहा है. एनडीए सरकार बिहार को मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है.

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