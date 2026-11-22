हाल में नीतीश सेतु के नामकरण को लेकर सियासत जारी है. कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है. उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर सवाल उठाए. साथ ही तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत तालमेल है. यहां विकास के अलावा कोई मुद्दा नहीं है.

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी जिस तरह अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार करती है, वैसा ही जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ भी करेगी. उनके बयान का संकेत था कि बीजेपी आगे चलकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को भी राजनीतिक रूप से कमजोर कर सकती है.

मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस-आरजेडी को घेरा

सुरजेवाला के बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी एक-दूसरे को खत्म करने में लगी हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ लड़ीं. एमएलसी चुनाव में भी दोनों ने एक-दूसरे का विरोध किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले यह तय करे कि यूपी में अखिलेश यादव उसे कितनी सीटें देंगे.

पटना, बिहार: बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान ‘नीतीश कुमार और JDU के साथ भी ऐसा ही करेगी BJP’ पर कहा, "कांग्रेस और आरजेडी एक-दूसरे को समाप्त करने में लगी हैं। 2025 का चुनाव कांग्रेस और आरजेडी एक-दूसरे के खिलाफ लड़ीं। अभी एमएलसी चुनाव में भी दोनों ने एक-दूसरे का विरोध किया। वहां(यूपी) अखिलेश यादव कितनी सीटें देंगे, पहले कांग्रेस यह फैसला कर ले। जदयू की चिंता करने के लिए पीएम मोदी और सम्राट चौधरी हैं। कांग्रेस अपने गठबंधन की चिंता करे और अपनी पार्टी को बचाए, यहां की चिंता न करे। यहां नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जुगलबंदी है, जिसे लोगों ने देखा है। यहां सिर्फ विकास, विकास और विकास होना है। वहां क्या होना है? वहां तो हाथ मिलाना है, गले मिलना है और फोटो खिंचाना है। मौका पड़ेगा तो कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी एक-दूसरे पर लात-हाथ चलाएंगी। यहां दिल मिले हुए हैं, इसलिए इस तरह की बकवास न करें।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 22, 2026

नीतीश-मोदी की जुगलबंदी का किया जिक्र

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी हैं. कांग्रेस अपने गठबंधन और अपनी पार्टी की चिंता करे. उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी है. यहां सिर्फ विकास होगा. वहीं, कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के बीच मौका मिलने पर खींचतान शुरू हो जाएगी. कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी एक-दूसरे पर लात-हाथ चलाएंगी. यहां दिल मिले हुए हैं, इसलिए इस तरह की बकवास न करें.

तेजस्वी यादव को भी दिया जवाब

नीतीश सेतु के नामकरण पर तेजस्वी यादव के बयान 'उनको जिंदा ही दफन कर दिया' पर भी मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जनता तेजस्वी की राजनीति को खारिज कर चुकी है. नकारात्मक राजनीति जारी रही तो अगली बार विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे.

आगे कहा कि पुल से राघोपुर की जनता को भी फायदा होगा. तेजस्वी दो बार डिप्टी सीएम रहे और उनकी पार्टी की सरकार 15 साल तक रही. उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने राघोपुर के लिए क्या काम किया. मृत्युंजय ने आरोप लगाया कि तेजस्वी को विकास के नाम से जलन होती है. उन्हें काम नहीं करना, सिर्फ नाम चाहिए.

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