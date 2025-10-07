पवन सिंह बोले- चुनाव लड़ने की रट लगा रहीं ज्योति, अब पत्नी ने कहा- 'यदि आप…'
Pawan Singh News: ज्योति सिंह ने पवन सिंह को कहा है कि वो मीडिया के सामने उनके साथ बैठें और बात रखें. क्योंकि यह (विवाद) अब चारदीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है.
पावरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का आपसी विवाद बढ़ता जा रहा है. सोशल मीडिया के जरिए एक तरफ पवन सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की रट लगा रही हैं, जो कि उनके (पवन सिंह) वश का नहीं है. ज्योति सिंह जब रविवार को लखनऊ पहुंचीं तो उन्होंने उनसे 1.30 घंटे तक बात भी की थी. अब ज्योति सिंह ने इस पर अपना जवाब दिया है.
'आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी…'
ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा है, "आदरणीय पति देव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है. हम सही हों या आप सही हों, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं. आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि यह अब चारदीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है."
'यदि आप मुझे जीवनभर के लिए…'
पत्नी ने आगे लिखा, "मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं. यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए. जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवनभर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं.
पवन सिंह के अनुसार उन्होंने ज्योति सिंह से 1.30 घंटे तक बातचीत की थी. इस पर ज्योति सिंह ने जवाब में लिखा है, "जहां तक आपने 'डेढ़ घंटे बैठने' की बात कही है, तो आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है. मैं आशा करती हूं कि यदि आप सच हैं, तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे."
