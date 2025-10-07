'मेरे वश का नहीं…', पवन सिंह ने पत्नी ज्योति को लेकर किया बड़ा खुलासा, बताई हैरान करने वाली बात
Pawan Singh Wife Jyoti Singh: पवन सिंह ने कहा कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई. सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो.
भोजपुरी के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर सुर्खियों में हैं. रविवार (05 अक्टूबर, 2025) को उनकी पत्नी इंस्टाग्राम पर लाइव आकर खूब रोई थीं और कई आरोप पवन सिंह पर उन्होंने लगाया था. रविवार को जब वे पवन सिंह के लखनऊ स्थित घर पर पहुंची थीं तो पुलिस भी आई थी. ज्योति सिंह के अनुसार पवन सिंह की शिकायत पर पुलिस आई थी. उन्हें थाने ले जा रही थी. अब इस पर पवन सिंह ने खुद प्रतिक्रिया दी है. सोमवार (06 अक्टूबर, 2025) को पवन सिंह ने बड़ा खुलासा किया जो आपको हैरान कर देगा.
पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा है, "मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है. क्या मैं आप सब की जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा."
'मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो मेरे वश का नहीं'
पवन सिंह ने सवाल करते हुए लिखा, "ज्योति सिंह जी क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसाइटी में आईं तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1:30 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई? आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो मेरे वश का नहीं."
पवन सिंह आगे लिखते हैं, "समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो."
विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं ज्योति सिंह
पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपनी सफाई तो दे दी है लेकिन सवाल है कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? आपको बता दें कि यह तो साफ है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. कई बार इसको लेकर वे बयान दे चुकी हैं. किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय यह वक्त बताएगा. वे क्षेत्र में भी घूमती रही हैं. अब देखना होगा कि पवन सिंह की सफाई के बाद ज्योति सिंह की ओर से इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है.
