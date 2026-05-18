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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: समधन पर हुए हमले पर जीतन राम मांझी का पहला रिएक्शन, '7 दिनों में…'

बिहार: समधन पर हुए हमले पर जीतन राम मांझी का पहला रिएक्शन, '7 दिनों में…'

Jitan Ram Manjhi News: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पुलिस चाहती तो सभी आरोपी पकड़े जाते. पुलिस ने जानबूझकर उन्हें (हमलावर) छोड़ा. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार | Updated at : 18 May 2026 04:54 PM (IST)
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बाराचट्टी की विधायक ज्योति मांझी (MLA Jyoti Manjhi) के काफिले पर बीते रविवार (17 मई, 2026) को हमला हुआ था. इस पर आज (सोमवार) जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने गयाजी में पत्रकारों से कहा कि यह 8वां हमला है. गयाजी की पुलिस पर आक्रोशित मांझी ने कहा कि मोहनपुर थाने का जो दारोगा है पता नहीं किस समाज का है, उसका दिमाग एंटी शेड्यूल कास्ट है. 

एसएसपी और डीएम आवास घेरने की चेतावनी

एसएसपी पर बरसते हुए मांझी ने कहा, "यह आप लोगों की लापरवाही है. पुलिस चाहती तो सभी पकड़े जाते. पुलिस ने जानबूझकर उन्हें (हमलावर) छोड़ा. मोहनपुर थानाध्यक्ष ने एससी-एसटी विधायक के प्रति चक्रव्यूह रचा है." जीतन राम मांझी ने सख्त लहजे में कहा कि सात दिनों के अंदर अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे एसएसपी और डीएम आवास का घेराव करेंगे.

घटना पर क्या बोलीं ज्योति मांझी?

वहीं बाराचट्टी की विधायक ज्योति राम मांझी ने इस पूरे मामले पर कहा कि जान मारने की नीयत थी. अगर वाहन से वो नीचे उतरतीं तो बड़ी घटना हो सकती थी. ज्योति मांझी ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं. चुनाव में नोटा भी रहता है, अगर पसंद नहीं है तो नोटा दबाते. अगर ऐसी ही घटना होती रही तो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि उग्रवादियों की कोई जाति नहीं होती है. पिछली बार भी आरजेडी के द्वारा हमला किया गया था. 

यह भी पढ़ें- जीतन राम मांझी की समधन के काफिले पर हमला, सुरक्षाकर्मियों से भिड़े लोग, विधायक ने कहा- 'चुनाव के…'

बता दें कि इस मामले में सात नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों पर मोहनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. बीते रविवार को ज्योति मांझी एक कार्यक्रम में जा रही थीं. इसी दौरान रास्ते में उनके काफिले पर हमला हो गया था. सुरक्षाकर्मियों के साथ बदसलूकी की गई थी. 

यह भी पढ़ें- 'लहंगा उठा के नाचे…', मलमास मेले में थिएटर देख रहे सुरक्षाकर्मी, CM सम्राट चौधरी ने किया था उद्घाटन

Published at : 18 May 2026 04:43 PM (IST)
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Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS Jyoti Manjhi MLA Jyoti Manjhi
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