पटना ATS और साइबर पुलिस का एक्शन, डोनाल्ड ट्रंप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणी करना जहानाबाद के एक युवक को मंहगा पड़ गया. जहानाबाद सदर थाना क्षेत्र के गरेरिया खंड मोहल्ला निवासी मोहम्मद सेराज को शुक्रवार (5 जून) को गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार युवक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप है. दरअसल में सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल पर पटना एटीएस की टीम हरकत आ गई और इसकी इतला जहानाबाद पुलिस को दी गई.

आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोपी गिरफ्तार

जहानाबाद साइबर थाने और पटना एटीएस की टीम ने जहानाबाद सदर थाना क्षेत्र के गरेरिया खंड मोहल्ला निवासी मोहम्मद सेराज को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है. पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मामले पर पुलिस अधीक्षक ने दी यह जानकारी

इस बाबत पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने बताया कि मोहम्मद सेराज द्वारा की गई पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने कार्रवाई शुरू की. मामले की जांच के लिए पटना से एटीएस की टीम जहानाबाद पहुंची.

जांच के दौरान साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया. इसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि हाल के दिनों में जिले में इस तरह की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है.

सीएम सम्राट पर टिप्पणी करने का आरोपी भी गिरफ्तार

इससे पहले मखदुमपुर क्षेत्र के एक युवक को इंटरनेट मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद यह दूसरी बड़ी कार्रवाई सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के मामले को लेकर हुई है. फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हुई गिरफ्तारी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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