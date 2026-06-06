'यह कोचिंग संस्थान चलाने वाले...', खान सर की गिरफ्तारी के मामले पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव, नीट परीक्षा पेपर लीक मामला और खान सर कोचिंग सेंटर फायरिंग केस पर प्रतिक्रिया दी है. खान सर के खिलाफ एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि कि यह कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोगों के बीच आपस का मामला और झगड़ा है. मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं. मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है तो कुछ नहीं कहना चाहता.

वहीं NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या एक व्यवस्थागत समस्या है, न कि कोई अलग-थलग घटना। जब तक कोचिंग संस्थान शिक्षा क्षेत्र पर हावी रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे. दो साल पहले भी देश के स्तर पर नीट का पेपर लीक हुआ था. फिर हुआ है और आगे भी होगा.

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि शायद ही कोई ऐसी परीक्षा बची हो जिसका पेपर लीक न होता हो. क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों में कोचिंग संस्थानों का दबदबा इतना बढ़ गया है कि वे छात्रों को आकर्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। जब तक सरकार इस व्यवस्था में कोचिंग संस्थानों के प्रभाव को कम नहीं करेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा चाहें सरकार का कोई भी दावा हो.

बांकीपुर उपचुनाव पर क्या बोले प्रशांत किशोर?

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है. बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है. उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों में बीजेपी को वहां कोई दल या कोई नेता हरा नहीं पाया है.

उन्होंने कहा कि बांकीपुर का चुनाव तब हो रहा है जब नवंबर 2025 में एनडीए ने पूरे राज्य के लोगों को 10-10 हजार रुपये देकर उनको भ्रमित और गलत वादे कर अपनी सरकार बनाई है. उन्होंने आगे कहा कि पहली बार बिहार में बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है.

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरकार को घेरा

ऐसे में एक तरीके से बांकीपुर में होने वाला उपचुनाव 2025 में बीजेपी द्वारा किए गए वादों पर उनके लिए जनमत संग्रह होगा. जनता का मत होगा कि जो वादे जनता से किए गए हैं. चाहे वे 2 लाख रुपये देने का वादा हो. बिहार से पलायन बंद करने का वादा हो, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार को सुधारने की बात हो. इन बातों पर एक तरीके से जनता को अपना मत देने का जनमत संग्रह का अधिकार होगा.

उन्होंने कहा कि जनसुराज यह समझता है कि हम लोगों को पूरी ताकत से बांकीपुर का चुनाव लड़ना होगा. ताकि बीजेपी ने जो हम लोगों के साथ किया, एनडीए ने जो जनसुराज के साथ किया या फिर बिहार में बदलाव की इच्छा का रखने वाले लोगों के साथ जो धोखा दिया है जिसका जवाब बांकीपुर में उनका हराकर दिया जा सके.

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