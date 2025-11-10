जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?

Delhi Bomb Blast: खेसारी लाल यादव ने कहा है कि पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए व आम नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. पढ़िए अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Nov 2025 10:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर, 2025) को एक कार में जोरदार धमाके से कई लोगों की जान चली गई. कई लोग घायल हैं जिनका एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया आई है. 

आरजेडी नेता और छपरा सीट से प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "लाल किले के पास हुए दर्दनाक धमाके की खबर से मन बेहद व्यथित है. ईश्वर से प्रार्थना है की वे दिवंगत आत्माओं को शांति दें और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें. साथ ही, सरकार से आग्रह है कि पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए व आम नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाए."

बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "दिल्ली के लाल किला के पास हुई वीभत्स घटना में कई लोगों की मृत्यु की खबर बेहद चिंताजनक और पीड़ादायक है. वहीं, इस दर्दनाक घटना में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दर्द सहन करने की शक्ति दें. इस मुश्किल घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं."

सम्राट चौधरी ने कहा- धमाके की खबर से बेहद व्यथित हूं

बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी दुख जताया है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की खबर से बेहद व्यथित हूं. इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर घायल नागरिकों को शीघ्र स्वस्थ करें, यही प्रार्थना है. इस कठिन घड़ी में मेरी पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. ॐ शांति!"

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास दिल दहलाने वाला बम धमाके से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति मैं गहरी संवेदना एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं."

वहीं बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, "दिल्ली में लाल किले के निकट धमाके की सूचना चिंताजनक है. इस हादसे में अपना जीवन खोने वाले नागरिकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं और स्थानीय प्रशासन प्रभावितों की सहायता के लिए मुस्तैद है. प्रभु से प्रार्थना है कि इस हादसे में मृत नागरिकों को सद्गति दें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें. ॐ शांति!"

About the author अजीत कुमार, पटना

Published at : 10 Nov 2025 10:54 PM (IST)
Delhi Blast Delhi News Jitan Ram Manjhi Khesari Lal Yadav Samrat Choudhary Delhi Blast News BIHAR NEWS Red Fort Blast
