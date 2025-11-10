दिल्ली में हुए धमाके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या बोले? JDU की ओर से भी आई प्रतिक्रिया

सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम देश की राजधानी दिल्ली में एक कार में धमाका हुआ. इस घटना में खबर लिखे जाने तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी. संख्या और बढ़ सकती है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास घटना हुई है. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है.

चिराग पासवान एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ दर्दनाक विस्फोट हृदय को व्यथित कर देने वाला है. इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायल एवं प्रभावित सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है. ईश्वर सभी को इस कठिन समय से उबरने की शक्ति प्रदान करें."

संजय झा बोले- खबर अत्यंत पीड़ादायक

वहीं जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने भी इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "दिल्ली में लाल किला के पास भीषण धमाके में कई लोगों की मौत की खबर अत्यंत पीड़ादायक है. हम सभी की संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार जनों के साथ हैं."

आगे लिखा, "ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को चिर शांति, शोक-संतप्त परिजनों को धैर्यधारण की शक्ति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं. हमें विश्वास है, देश की चौकस सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही इस मामले का सच सामने लाएंगी और जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होंगे, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी."

