केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने की घटना को गलत नजरिए से देखा जा रहा है और इसे धर्म से जोड़ना उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं. नीतीश कुमार का महिला के चेहरे से हिजाब हटना उनका गलत इरादा नहीं था.

सीएम का उद्देश्य अपमान करना नहीं- जीतन राम मांझी

जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह घटना अनजाने में हुई होगी. उन्होंने कहा कि ऐसा एक्सीडेंटली हुआ होगा. नीतीश कुमार ने बेटी या बहू समझकर ऐसा किया होगा. उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था. मांझी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य अपमान करना नहीं, बल्कि सामान्य बातचीत के दौरान सहज भाव में ऐसा हुआ होगा.

धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए ये मामला- मांझी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब कोई काम करने जा रहा होता है तो हिजाब लगाने या न लगाने को लेकर व्यक्तिगत सोच हो सकती है. लेकिन इस मामले को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक जीवन समाज के हर वर्ग के उत्थान से जुड़ा रहा है और उन पर किसी खास समुदाय के खिलाफ सोच रखने का आरोप लगाना गलत है.

हिजाब विवाद को बेवजह तूल दे रहे राजनीतिक दल

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं. मांझी ने कहा कि देश और राज्य को इस समय रोजगार, विकास और सामाजिक सौहार्द जैसे मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है न कि छोटी घटनाओं को विवाद का रूप देने की.

