पटना की कुख्यात 'लेडी डॉन' सुमन देवी गिरफ्तार, क्राइम कुंडली पढ़कर रह जाएंगे हैरान

बिहार की राजधानी पटना में अपराध और अवैध शराब के सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पटना सिटी के चौक थाना पुलिस ने इलाके की कुख्यात 'लेडी डॉन' सुमन देवी को गिरफ्तार कर लिया है. सुमन देवी न केवल पटना की मोस्ट वांटेड अपराधियों में शुमार थी, बल्कि वह राजधानी के टॉप-10 अपराधियों में शामिल कुख्यात जयंत राय की पत्नी है. पुलिस का दावा है कि सुमन की गिरफ्तारी से पटना में सक्रिय शराब माफियाओं के एक बहुत बड़े नेक्सस की कमर टूट गई है.

पति के जेल जाते ही बनी गैंग की 'बॉस'

सुमन देवी का पति जयंत राय पटना का एक आतंक रहा है, जिस पर हत्या और लूट जैसे 35 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. कुछ महीने पहले जब पुलिस ने जयंत राय को गिरफ्तार कर जेल भेजा, तो लोगों को लगा कि गिरोह खत्म हो जाएगा. लेकिन, सुमन देवी ने खुद कमान संभाली और देखते ही देखते शराब तस्करी का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया. स्थानीय लोगों की मानें तो सुमन का खौफ ऐसा था कि वह सरेआम कमर में पिस्टल लगाकर चलती थी और अपने विरोधियों को धमकाती थी.

नाव के जरिए गंगा की लहरों पर तस्करी का खेल

पटना सिटी के डीएसपी डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि सुमन देवी ने तस्करी के लिए बहुत ही शातिर तरीका अपनाया था. शराब की खेप वैशाली जिले से गंगा नदी के रास्ते पटना सिटी लाई जाती थी. इसके लिए बाकायदा नावों का बेड़ा इस्तेमाल किया जाता था. सुमन ने नाविकों का एक नेटवर्क तैयार किया था, जिन्हें प्रति ट्रिप 1500 रुपये दिए जाते थे. सड़क मार्ग पर पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए उसने जल मार्ग को अपना मुख्य रास्ता बना लिया था.

12 मामलों में थी तलाश, पुलिस की बड़ी दबिश

पुलिस के अनुसार, सुमन देवी पर हत्या, रंगदारी और शराबबंदी कानून के उल्लंघन के करीब 12 मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से फरार चल रही थी और पुलिस की 'वांटेड' सूची में शीर्ष पर थी. गुप्त सूचना के आधार पर चौक थाना की विशेष टीम ने घेराबंदी की और उसे धर दबोचा.

यह गिरफ्तारी बिहार में शराबबंदी कानून की हकीकत को भी बयां करती है. साल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है, जिसे सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठकें करते हैं. बावजूद इसके, सुमन देवी जैसी लेडी डॉन का इतना बड़ा नेक्सस प्रशासन के सामने गंभीर सवाल खड़ा करता है. फिलहाल, पुलिस सुमन से पूछताछ कर रही है ताकि उसके गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और सफेदपोश मददगारों का पर्दाफाश किया जा सके.