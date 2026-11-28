परिसीमन बिल को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार (28 नवंबर) को विपक्षी दलों के विरोध पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर हाय-तौबा क्यों मचा रहा है? ऐसा वही लोग करते हैं, जो महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते. वहीं, भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकसभा की सीटें बढ़ने और 2029 में महिला आरक्षण लागू होने से विपक्ष को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि जिले की आबादी करीब 40 लाख है. इनमें 22 से 23 लाख मतदाता हैं. हर व्यक्ति चाहता है कि सांसद उसके गांव आएं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बीच हर गांव तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता. उन्होंने इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 6.5 से 7 करोड़ की आबादी पर करीब 700 सांसद हैं.

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50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के मॉडल का समर्थन

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव दक्षिण और उत्तर भारत, दोनों के लिए अच्छा है. मौजूदा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. उन्होंने दावा किया कि यह मॉडल पास होगा. गिरिराज ने चेतावनी दी कि जो भी इसका विरोध करेगा, उसे महिला विरोधी माना जाएगा.

#WATCH | भागलपुर, बिहार | केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर कहा, "ये लोग हाय-तौबा क्यों मचाते हैं? ऐसा वही लोग करते हैं जो महिलाओं का अधिकार छीनना चाहते हैं। मैं बेगूसराय से बिहार का सांसद हूं। मेरे जिले की 40 लाख की आबादी है, जिसमें से 22-23 लाख मेरे मतदाता हैं। सबकी इच्छा होती है कि हमारे गांव में आएं लेकिन इतनी बड़ी आबादी का गांव-गांव जाना संभव नहीं हो पाता है। इंग्लैंड की आबादी 6.5-7 करोड़ है लेकिन वहां 700 सांसद हैं। ये(विपक्षी पार्टियां) लोग महिला विरोधी हैं। आज भारत सरकार, पीएम मोदी जो मॉडल लेकर आए हैं, ये दक्षिण भारत के साथ-साथ उत्तर भारत के लिए भी अच्छा है। जो मौजूदा सीटें हैं उसी को 1.5 गुना किया जाएगा। ये मॉडल पास होगा। जो इसका विरोध करेगा तोसमझा जाएगा कि वे महिला विरोधी हैं..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2026

मृत्युंजय तिवारी ने इंडिया गठबंधन को घेरा

बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लोकसभा में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ना अच्छी बात है. महिला आरक्षण 2029 के चुनाव में लागू हो, यह भी जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष आधी आबादी को आरक्षण मिलने में बाधा डाल रहा है. उन्होंने कहा कि देश इस पर विपक्ष से जवाब चाहता है.

#WATCH पटना, बिहार: भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने परिसीमन बिल पर कहा, "ये अच्छी बात है कि अब लोकसभा में 50% सीटें बढ़ जाएंगी। महिला आरक्षण भी 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू हो जाए ये भी केंद्र सरकार का फैसला है। विपक्ष के लोग जिस तरह से बाधक बन रहे हैं, उनकी मानसिकता समझ से परे है कि उनको परेशानी क्यों हो रही है? आधी आबादी को अगर आरक्षण मिल रहा है तो उनको परेशानी है। देश इसका जवाब चाहती है।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2026

राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर साधा निशाना

मृत्युंजय तिवारी ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल पहले अपने भीतर की लड़ाई सुलझाएं. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को पहले अपना कुनबा संभालना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कई विपक्षी सांसद भी बिल का समर्थन करना चाहते हैं. तिवारी ने कहा कि संसद में यह बिल दो तिहाई बहुमत से पास होगा और विपक्ष देखता रह जाएगा.

हालांकि, परिसीमन बिल पर विपक्ष की आपत्तियां भी हैं. विपक्षी दलों ने परिसीमन की प्रक्रिया, राज्यों के प्रतिनिधित्व और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होना है.

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