बिहार में कारोबार और उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य में सक्रिय कंपनियों की संख्या बढ़ने की रफ्तार देश के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक है. जून 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में सक्रिय कंपनियों की सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) 15 फीसदी रही है. इस मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है.

आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 तक बिहार में कुल 58,117 सक्रिय कंपनियां थीं. साल 2015 से 2026 के बीच इन कंपनियों की संख्या में 15 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई. तुलना करें तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यह दर 13 फीसदी रही, जबकि आंध्र प्रदेश में 11 फीसदी और ओडिशा में 10 फीसदी दर्ज की गई.

बिहार में नए कारोबार शुरू होने के मामले में भी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है. जून 2026 को समाप्त हुए 12 महीनों के दौरान राज्य में 8,909 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुईं. यह संकेत देता है कि राज्य में नए उद्यम शुरू करने की गतिविधियां जारी हैं और कारोबारी क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं.





बैंक क्रेडिट में भी 15 फीसदी की वृद्धि

कंपनियों की बढ़ती संख्या के साथ बिहार में कारोबार के लिए बैंकिंग कर्ज की उपलब्धता में भी इजाफा हुआ है. वित्त वर्ष 2021 से 2026 के बीच राज्य में बैंक क्रेडिट की सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि दर 15 फीसदी रही. हालांकि, इस मामले में हरियाणा 20 फीसदी और ओडिशा 17 फीसदी की वृद्धि दर के साथ बिहार से आगे रहे. उत्तर प्रदेश में बैंक क्रेडिट की वृद्धि दर 16 फीसदी दर्ज की गई.

बिहार के लिए क्या हैं इसके मायने?

ये आंकड़े संकेत देते हैं कि बिहार में उद्यमिता और कारोबारी गतिविधियों का दायरा बढ़ रहा है. सक्रिय कंपनियों की वृद्धि दर में शीर्ष स्थान हासिल करना राज्य के बदलते कारोबारी परिदृश्य की ओर इशारा करता है. हालांकि, सक्रिय कंपनियों की कुल संख्या के मामले में बिहार अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से पीछे है.

कुल मिलाकर, कंपनियों की वृद्धि दर और बैंक क्रेडिट के आंकड़े बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हैं. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि कंपनियों की इस बढ़ती संख्या का असर राज्य में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास पर किस तरह पड़ता है.