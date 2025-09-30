जहानाबाद में दुर्गा पूजा के मौके पर मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मेला घूमने गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हालांकि हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नही चल सका है. परिजन हत्या का आरोप उसके तीन दोस्तों पर लगा रहे हैं.

घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी

घटना घोसी थाना क्षेत्र के वंशीबिगहा पुल के पास की है. वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान इस्लामपुर थाना अंतर्गत तहवल बीघा गांव निवासी शिव कुमार यादव के 21 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार के रूप में की गई है.

दरअसल संतोष हाल ही में बिहार पुलिस में चयनित हुआ था और जल्द ही सेवा में शामिल होने वाला था. सोमवार की शाम वह मेला घूमने के लिए अपने तीन दोस्तों के साथ हुलासगंज बाजार गया था, लेकिन देर रात वह घर नही लौटा सुबह होने पर उसकी लाश वंशी बिगहा पुल के पास गोली लगने की हालत में मिली.

परिजन मुन्ना कुमार ने युवक के साथ गए तीन दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों ने बताया कि संतोष पटना में रहकर पढ़ाई करता था और वह सोमवार को ही अपने गांव लौट कर आया था. हाल ही में वह बिहार पुलिस में चयनित भी हुआ था. उसकी हत्या ने परिवार को तोड़ कर रख दिया है.

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मचा कोहराम

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए घोसी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में घोसी एसडीपीओ संजीव कुमार का कहना है कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है.

