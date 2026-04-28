बिहार में बुलडोजर ऐक्शन: चिराग पासवान के बयान के बीच JDU का रिएक्शन, 'जो भी सरकारी जमीन...'

बिहार में बुलडोजर ऐक्शन फिर से शुरू है. पटना के दुजरा इलाके में अभी दो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए चिह्नित भी किया गया है. सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर घर बना है तो उसे ध्वस्त होना ही होगा. इस बुलडोजर ऐक्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने सुझाव दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी हो. चिराग पासवान के बयान के बीच मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को जेडीयू (JDU) का भी रिएक्शन आया.

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने चिराग पासवान की बात का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि यह तो सरकार की नीति ही है. अगर किसी का घर उजड़ रहा है और रहने का एक ही आश्रय है तो पहले सरकार को उसको रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी.

'जो भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण…'

विजय कुमार चौधरी ने कहा कि चिराग पासवान ने बिल्कुल सही बात कहा है, लेकिन जो भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए. मुख्यमंत्री ने भी यह बात कही है और यह स्वागत योग्य बात है.

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जेडीयू नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि उनके घर की सीढ़ियां भी सरकारी जमीन पर बनी थी तो उन्होंने भी तुड़वा दी है. उन्होंने एक आदर्श उदाहरण पेश किया है. दूसरों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए.

दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बंगाल चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के बंगाल चुनाव में एक साथ प्रचार के दौरान घूमने पर कहा कि इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है. बंगाल की जनता ऊब चुकी है.



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