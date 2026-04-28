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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली में बिहार के लड़के की हत्या: अमित शाह से बात करेंगे चिराग पासवान, RJD बोली- 'हम बिहारियों की…'

दिल्ली में बिहार के लड़के की हत्या: अमित शाह से बात करेंगे चिराग पासवान, RJD बोली- 'हम बिहारियों की…'

Delhi Delivery Boy Murder Case: चिराग ने कहा कि इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिहारी होने की वजह से किसी की जान ली जाए. दोनों सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा दोबारा न हो.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 28 Apr 2026 02:55 PM (IST)
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बिहार के युवक (डिलीवरी बॉय) की दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी है. वहीं उसका एक दोस्त घायल है. यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इस घटना पर आज (मंगलवार) केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने कहा कि यह जितना दुखद है उतना ही निंदनीय है. उन्होंने कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से बात करेंगे.

उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी के सांसद कमेटी दौरे पर थे मगर वे दौरे को बीच में से छोड़कर आज शाम तक पीड़ित परिवार से मिलेंगे. पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वे उनसे जानकारी लेंगे और फिर उसी के आधार पर हम गृह मंत्री से बातचीत करेंगे. इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिहारी होने की वजह से किसी की जान ली जाए. कार्रवाई हुई है. दोनों सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा दोबारा न हो." 

यह भी पढ़ें- दिल्ली में बिहारी युवक की पुलिस वाले ने की हत्या तो भड़के खेसारी लाल यादव, कहा- 'थू है…'

मनोज झा ने कहा- हम कीड़े-मकोड़े हैं?

दूसरी ओर इस घटना पर विपक्ष हमलावर है. घटना को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "कहां चले गए बड़े-बड़े सूरमा जो बिहार जाकर बड़ी-बड़ी बातें करते थे? एक राज्य को आप इतना कम आंक रहे हैं कि उस राज्य का एक आदमी जो यहां है आपने उसे गोली मार दी?" 

सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने आगे कहा, "आपको लगता है कि हम बिहारियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? हम कीड़े-मकोड़े हैं? हमारी जरूरत भी लो और जब चाहो हमसे छुटकारा पा लो. देश के गृह मंत्री चुप हैं. बिहार चुनाव में क्या-क्या बोल रहे थे? ये आया बिहार के हिस्से में? मुआवजा दे दोगे... यही तो जंगलराज है… जंगलराज की उपमा यहां लागू होनी चाहिए..."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बिहार यात्रा पर BJP का बड़ा बयान, 'अपनी विरासत को...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Apr 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Manoj Jha BIHAR NEWS Delhi Delivery Boy Murder Case
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