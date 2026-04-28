दिल्ली में बिहार के लड़के की हत्या: अमित शाह से बात करेंगे चिराग पासवान, RJD बोली- 'हम बिहारियों की…'
Delhi Delivery Boy Murder Case: चिराग ने कहा कि इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिहारी होने की वजह से किसी की जान ली जाए. दोनों सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा दोबारा न हो.
बिहार के युवक (डिलीवरी बॉय) की दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी है. वहीं उसका एक दोस्त घायल है. यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इस घटना पर आज (मंगलवार) केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने कहा कि यह जितना दुखद है उतना ही निंदनीय है. उन्होंने कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से बात करेंगे.
उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी के सांसद कमेटी दौरे पर थे मगर वे दौरे को बीच में से छोड़कर आज शाम तक पीड़ित परिवार से मिलेंगे. पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वे उनसे जानकारी लेंगे और फिर उसी के आधार पर हम गृह मंत्री से बातचीत करेंगे. इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिहारी होने की वजह से किसी की जान ली जाए. कार्रवाई हुई है. दोनों सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा दोबारा न हो."
#WATCH पटना: बिहार के 21 साल के डिलीवरी बॉय की दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी द्वारा कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने की घटना पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "यह जितना दुखद है उतना ही निंदनीय है... हमारी पार्टी के सांसद कमेटी दौरे पर थे मगर वे दौरे को बीच में से छोड़कर आज… pic.twitter.com/nox5AL5Luk— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 28, 2026
यह भी पढ़ें- दिल्ली में बिहारी युवक की पुलिस वाले ने की हत्या तो भड़के खेसारी लाल यादव, कहा- 'थू है…'
मनोज झा ने कहा- हम कीड़े-मकोड़े हैं?
दूसरी ओर इस घटना पर विपक्ष हमलावर है. घटना को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "कहां चले गए बड़े-बड़े सूरमा जो बिहार जाकर बड़ी-बड़ी बातें करते थे? एक राज्य को आप इतना कम आंक रहे हैं कि उस राज्य का एक आदमी जो यहां है आपने उसे गोली मार दी?"
सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने आगे कहा, "आपको लगता है कि हम बिहारियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? हम कीड़े-मकोड़े हैं? हमारी जरूरत भी लो और जब चाहो हमसे छुटकारा पा लो. देश के गृह मंत्री चुप हैं. बिहार चुनाव में क्या-क्या बोल रहे थे? ये आया बिहार के हिस्से में? मुआवजा दे दोगे... यही तो जंगलराज है… जंगलराज की उपमा यहां लागू होनी चाहिए..."
यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बिहार यात्रा पर BJP का बड़ा बयान, 'अपनी विरासत को...'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL