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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'भाजपा सरकार में…'

दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'भाजपा सरकार में…'

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहारियों को प्रताड़ित करने वाली कथित डबल इंजन सरकार जल्द इस मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करे. पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 28 Apr 2026 04:15 PM (IST)
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बिहार के खगड़िया के रहने वाले एक युवक की दिल्ली में गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला किया है. तेजस्वी यादव ने इस घटना पर आज (मंगलवार) अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

तेजस्वी ने कहा, "भाजपा सरकार में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है. नई दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वह बिहारी था. बिहारी होने के अपराध में ही उसका दोस्त कृष्ण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है."

'बिहारियों के लिए काल बन चुकी बीजेपी'

आरजेडी नेता ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस जगह बिहारी समझ गोली मारी गई है वहां निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, सीएम बीजेपी का, बिहार सीएम बीजेपी का, आधा दर्जन निष्क्रिय बड़बोले केंद्रीय मंत्री बिहार के, उपराज्यपाल बीजेपी के, गृहमंत्री बीजेपी के और प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं. उन्होंने कहा कि बिहारियों के लिए बीजेपी काल बन चुकी है.

सवाल उठाया कि क्या इन भाजपाइयों में किसी में हिम्मत है कि एक गरीब मेहनतकश बिहारी की हत्या करने वाले उस हत्यारे पुलिसकर्मी को सजा दिलवा सके?

यह भी पढ़ें- दिल्ली में बिहार के लड़के की हत्या: अमित शाह से बात करेंगे चिराग पासवान, RJD बोली- 'हम बिहारियों की…'

सरकार पर हमलावर तेजस्वी यादव ने कहा, "असल में, 21 वर्षों की नीतीश-भाजपा की खराब नीतियों के कारण बिहारवासियों को मजबूरन दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, और दूसरे राज्यों की भाजपा सरकार और प्रशासन मेहनतकश बिहारियों को सम्मान नहीं बल्कि शक, नफरत और हीनभावना की नजर से देखती है. हर बार बिहारी पर अत्याचार होता है, प्रवासी बिहारी प्रताड़ना के शिकार होते हैं."

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

तेजस्वी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली जिस दिल्ली पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी ने बिहारी होने मात्र से अपराधी मान लिया और गोली मार दी. आरजेडी नेता ने कहा कि हमारी मांग है कि बिहारियों को प्रताड़ित करने वाली कथित डबल इंजन सरकार जल्द मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करे. पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे. हत्यारे की सजा दिलाए. ये घटना बिहार और बिहारवासियों के सम्मान पर आघात है.

यह भी पढ़ें- Nishant Kumar Yatra: 'सद्भाव यात्रा' के नाम से बिहार में घूमेंगे निशांत कुमार, शेड्यूल जारी, किस-किस जिले में जाएंगे?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Apr 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Delhi News RJD BIHAR NEWS
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