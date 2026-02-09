तेज प्रताप के वैवाहिक रिश्तों वाले बयान पर JDU का पहला रिएक्शन, निशाने पर तेजस्वी यादव क्यों?

सियासी गलियारे में एक बार फिर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की चर्चा है. बीते रविवार (08 फरवरी, 2026) को सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई थी कि तेज प्रताप यादव को बेटी हुई है. अनुष्का यादव ने एक बच्ची को जन्म दिया है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक रूप से बधाई भी दे दी थी. इसके बाद तेज प्रताप ने रात में 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इन दावों को उन्होंने खारिज कर दिया. साफ कहा कि अनुष्का से उनका कोई संबंध नहीं है. बेटी होने की बात को भी अफवाह बताया. कोर्ट जाने की बात कही. इन सबके बीच जेडीयू का रिएक्शन आया है. निशाने पर तेजस्वी यादव रहे.

सोमवार (09 फरवरी, 2026) को जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "देखिए उन्होंने अपनी ओर से वैवाहिक संबंधों को लेकर सफाई दे दी है. जहां तक राष्ट्रीय जनता दल के अंदर तेजस्वी यादव के खिलाफ जो असंतोष… तेज प्रताप यादव या रोहिणी आचार्य, या परिवार के अन्य सदस्यों के अंदर है, या जो पार्टी के अंदर रमीज या संजय यादव जैसे लोगों के खिलाफ जिस कदर नाराजगी बढ़ी है उससे बिल्कुल साफ है कि परिवार और पार्टी दोनों तेजस्वी यादव के व्यवहार से असहज है."

आरजेडी के नेताओं-कार्यकर्ताओं को दी सलाह

राजीव रंजन ने कहा, "कहीं न कहीं जो पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन हुआ है आरजेडी बहुत मुश्किल से 25 सीटें जीत पाई है. दरअसल दो अंकों में भी पहुंच पाना यह सिलसिला जारी रहेगा तो आने वाले वर्षों में उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी. इसलिए जरूर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोचना होगा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी कैसे गुमनामी के अंधेरे में जाने से बच सके."

तेज प्रताप यादव के बयान के बाद भले सियासत शुरू हो गई है लेकिन अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ होता है. बता दें कि अनुष्का का ही मामला जब सामने आया था तो तेज प्रताप यादव को पार्टी से उनके पिता लालू यादव ने निष्कासित कर दिया था. परिवार से तेज प्रताप को अलग होना पड़ा. इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई. महुआ से 2025 में चुनाव लड़े लेकिन हार गए.

